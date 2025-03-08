Amazon готовит собственную ИИ-модель с усовершенствованными навыками «мышления» — Finance.ua

Amazon готовит собственную ИИ-модель с усовершенствованными навыками «мышления»
Компания Amazon создает собственную модель искусственного интеллекта, обладающую усовершенствованными возможностями «мышления».
Об этом пишет Business Insider со ссылкой на источник, задействованный в этом проекте.
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Запуск предварительно запланирован на июнь под брендом Nova — группой генеративных моделей ИИ, которую Amazon представила в конце прошлого года.
Главные особенности Nova
Компания стремится к тому, чтобы новая модель применяла подход «гибридного мышления», сочетающий быстрые ответы и более сложное расширенное мышление в одной системе. Официально Amazon это не комментирует.
По словам источника, один из приоритетов Amazon — сделать свою модель мышления Nova более экономически эффективной по сравнению с конкурентами, среди которых OpenAI’s o1, Claude 3.7 Sonnet от Anthropic и Gemini 2.0 Flash Thinking от Google.
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Еще одна цель — войти с новой моделью мышления в пятерку лучших по производительности, основываясь на внешних рейтингах. Среди таких рейтингов — SWE, Berkeley Function Calling Leaderboard и AIME, а также другие.
Этот шаг отражает стремление Amazon инвестировать в собственное ИИ-семейство. Над новой моделью работает команда AGI Amazon под руководством главного ученого Рохита Прасада.
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