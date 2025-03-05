Opera представила ИИ-помощника, который может выполнять задачи в браузере вместо пользователя — Finance.ua
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Opera представила ИИ-помощника, который может выполнять задачи в браузере вместо пользователя

Технологии&Авто
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Opera представила ИИ-помощника, который может выполнять задачи в браузере вместо пользователя
Opera представила ИИ-помощника, который может выполнять задачи в браузере вместо пользователя
Компания Opera, стоящая за одноименным браузером, представила своего ИИ-агента Browser Operator, который берет на себя выполнение некоторых задач вместо пользователя. К примеру, он может найти нужную пару обуви на маркетплейсах, забронировать билеты на самолет и многое другое. Browser Operator призван сделать работу в браузере более эффективной благодаря интеграции в него искусственного интеллекта.
По словам разработчиков, ИИ-агент не действует как чат-бот, он понимает инструкции на естественном языке, используя локальные ресурсы браузера, а ИИ-движок Composer Engine обрабатывает эту информацию для выполнения поставленных задач.
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Browser Operator в скором времени станет доступным пользователям через приложение Feature Drop. ИИ-агент не загружает данные на облачные серверы, поэтому вся информация остается конфиденциальной.
Также стоит отметить, что, в отличие от других ИИ-помощников, Browser Operator не делает скриншоты или видеозаписи для определения контента на веб-странице.
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ИИ-агент Opera получает доступ ко всей веб-странице, не требуя ее прокрутки, что приводит к быстрым и эффективным результатам. Благодаря этому агент может взаимодействовать с элементами, которые не видны пользователю, например со всплывающими окнами cookie.
Если необходимо ввести конфиденциальную информацию, например данные кредитной карты или пароль, пользователю будет предложено ввести их вручную.
Для уточнения инструкции ИИ-агенту может потребоваться дополнительная информация, а выполнение задачи можно отменить в любой момент, нажав кнопку «Отмена». В настоящее время Browser Operator доступен в виде предварительной версии на боковой панели Opera или через командную строку браузера.
По материалам:
ITsider.
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