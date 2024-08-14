Opera официально запускает свой переделанный браузер Opera One на iOS — Finance.ua

Opera официально запускает свой переделанный браузер Opera One на iOS Сегодня 04:34 — Технологии&Авто

Opera официально запускает свой переделанный браузер Opera One на iOS

Opera выпустила стабильную версию своего нового браузера Opera One на iOS после нескольких недель бета-тестирования. Обновленный браузер предлагает пользователям новые функции для более удобного просмотра и интеграции с помощником Aria AI.

Об этом сообщает TechCrunch.

В чем особенность браузера Opera One?

Наиболее заметным изменением является новая панель поиска, расположенная в нижней части экрана. Эта панель обеспечивает удобный доступ к функциям поиска и предлагает автозаполнение при наборе текста. Пользователи могут выбрать новый стиль панели или вернуться к традиционной навигации. Кроме того, для удобства использования панель поиска можно активировать, проведя пальцем вниз, как в случае с поиском Spotlight на iOS.

Opera также обновила дизайн браузера, в частности, при прокрутке страниц верхние и нижние панели автоматически прячутся для полноэкранного просмотра. Цвет верхней строки состояния теперь будет соответствовать теме сайта, что придает дополнительный визуальный комфорт.

Новый браузер также включает в себя персональную новостную ленту в виде карусели, которая будет показывать новости, результаты в прямом эфире и советы относительно продуктов.

Что может ассистент Aria AI?

Помощник Aria AI, внедренный в мае 2023 года, теперь получил новые возможности, в частности, голосовой ввод и генерацию изображений, что значительно расширяет функциональность пользования браузером.

С момента запуска на iOS в 2020 году браузер Opera скачали более 50 млн раз. Несмотря на то, что темпы роста загрузок замедлились в последние годы, Opera наблюдает значительный прирост в ЕС благодаря новым регуляторным изменениям. Так, со времени ввода экрана выбора браузера на iOS загрузки Opera выросли на 122% во втором квартале 2024 года.

Новый браузер Opera One уже доступен для скачивания в App Store.

Speka По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.