Opera официально запускает свой переделанный браузер Opera One на iOS — Finance.ua
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Opera официально запускает свой переделанный браузер Opera One на iOS

Технологии&Авто
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Opera официально запускает свой переделанный браузер Opera One на iOS
Opera официально запускает свой переделанный браузер Opera One на iOS
Opera выпустила стабильную версию своего нового браузера Opera One на iOS после нескольких недель бета-тестирования. Обновленный браузер предлагает пользователям новые функции для более удобного просмотра и интеграции с помощником Aria AI.
Об этом сообщает TechCrunch.

В чем особенность браузера Opera One?

Наиболее заметным изменением является новая панель поиска, расположенная в нижней части экрана. Эта панель обеспечивает удобный доступ к функциям поиска и предлагает автозаполнение при наборе текста. Пользователи могут выбрать новый стиль панели или вернуться к традиционной навигации. Кроме того, для удобства использования панель поиска можно активировать, проведя пальцем вниз, как в случае с поиском Spotlight на iOS.
Opera также обновила дизайн браузера, в частности, при прокрутке страниц верхние и нижние панели автоматически прячутся для полноэкранного просмотра. Цвет верхней строки состояния теперь будет соответствовать теме сайта, что придает дополнительный визуальный комфорт.
Новый браузер также включает в себя персональную новостную ленту в виде карусели, которая будет показывать новости, результаты в прямом эфире и советы относительно продуктов.

Что может ассистент Aria AI?

Помощник Aria AI, внедренный в мае 2023 года, теперь получил новые возможности, в частности, голосовой ввод и генерацию изображений, что значительно расширяет функциональность пользования браузером.
С момента запуска на iOS в 2020 году браузер Opera скачали более 50 млн раз. Несмотря на то, что темпы роста загрузок замедлились в последние годы, Opera наблюдает значительный прирост в ЕС благодаря новым регуляторным изменениям. Так, со времени ввода экрана выбора браузера на iOS загрузки Opera выросли на 122% во втором квартале 2024 года.
Новый браузер Opera One уже доступен для скачивания в App Store.
По материалам:
Speka
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