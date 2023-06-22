Opera открыла доступ к браузеру с искусственным интеллектом для всех пользователей — Finance.ua

Opera открыла доступ к браузеру с искусственным интеллектом для всех пользователей
Opera предоставила возможность пользоваться браузером с искусственным интеллектом для всех желающих. Opera One — новаторский веб-браузер со встроенным ИИ под названием Aria.
В апреле Opera представила предварительную версию Opera One для разработчиков, акцентируя внимание на его модульных и многопоточных характеристиках. Теперь у всех пользователей есть возможность опробовать встроенный ИИ.
Согласно информации от Opera, искусственный интеллект Aria создан в сотрудничестве с разработчиками OpenAI.
Aria использует двигатель Composer AI собственной разработки Opera в сочетании с подключением к нейросети GPT 3.5. Среди преимуществ ИИ у Opera One: доступ к веб-поиску и всей документации по браузеру в реальном времени. Таким образом, ИИ можно спрашивать о содержимом сайтов, а также о функциях браузера.
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Пользователи могут легко взаимодействовать с ИИ в обозревателе, используя комбинацию клавиш CTRL+/ или CMD+/ в зависимости от операционной системы. Таким образом вызывается командная строка для общения с Aria, напоминающая взаимодействие с ChatGPT.
Также есть функция AI Prompts, позволяющая Aria реагировать на текст с контекстными подсказками, а ChatGPT доступен на боковой панели.
В Opera подчеркнули: пользователи главные в любой ситуации, поэтому доступ к ИИ в Opera One осуществляется по желанию человека. Чтобы воспользоваться возможностями Aria, сначала необходимо зарегистрировать бесплатную учетную запись Opera.
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