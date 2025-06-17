Руководители используют искусственный интеллект вдвое чаще, чем рядовые сотрудники — исследование Сегодня 09:47 — Технологии&Авто

Руководители используют искусственный интеллект вдвое чаще, чем рядовые сотрудники — исследование

Новое исследование The Gallup Organization указывает на растущую популярность искусственного интеллекта, особенно среди офисных работников, где его используют 50% опрошенных. В то же время у руководителей наблюдается тенденция пользоваться услугами ИИ значительно чаще своих сотрудников.

Опрос показал, что 33% руководителей или тех, кто определил себя как «менеджеры менеджеров», используют искусственный интеллект часто, то есть несколько раз в неделю или чаще, по сравнению с 16% у сотрудников. Об этом сообщает Business Insider.

Главный научный сотрудник Gallup по вопросам управления рабочим местом и благосостояния Джим Гартер считает, что руководители, вероятно, испытывают дополнительное давление, что подталкивает их к использованию ИИ, так как он может повысить эффективность и результативность.

«Вероятно, больше руководителей экспериментируют с ним, потому что они видят неотложность и считают это потенциальной угрозой для конкурентоспособности», — сказал Гартер.

Этот показатель был одним из нескольких выводов опроса Gallup о внедрении ИИ на рабочем месте, среди которых:

Число американских работников, использующих ИИ на работе по крайней мере несколько раз в год, выросло с 21% до 40% за последние два года.

Частое использование ИИ выросло с 11% до 19% с 2023 года.

Ежедневное использование ИИ за последний год удвоилось с 4 до 8%.

15% опрошенных сотрудников заявили, что «очень или достаточно вероятно, что автоматизация, работы или ИИ» приведут к потере рабочих мест в течение пяти лет.

44% сотрудников заявили, что их компания начала внедрять ИИ, но только 22% сказали, что их компания поделилась планом или стратегией.

30% сотрудников заявили, что у их компании «общие рекомендации или официальная политика» по использованию ИИ на работе

16% сотрудников, использующих ИИ, «полностью согласны» с тем, что инструменты ИИ, предоставленные их компанией, полезны для их работы.

В отчете Gallup указано, что использование искусственного интеллекта «возросло преимущественно для должностей, связанных с умственным трудом», причем 27% опрошенных сейчас заявляют, что часто используют искусственный интеллект на работе, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Среди офисных работников чаще всего ИИ используются в технологической отрасли (50%), за ними следуют профессиональные услуги (34%) и финансы (32%). В то же время, согласно опросу Gallup, частота использования ИИ среди производственных работников снизилась с 11% в 2023 году до 9% в этом году.

Беспокойство по поводу того, что ИИ приведет к сокращению рабочих мест, также не возросло за последние два года, но в отчете указано, что работники таких отраслей, как технологическая, розничная торговля и финансовая, чаще других верят, что ИИ однажды заменит их на работе.

По данным опрошенных, самой распространенной проблемой при внедрении ИИ является «нечеткость случаев использования или ценности предложения», что свидетельствует о том, что компании, возможно, не дают четких указаний.

В отчете отмечено, что когда сотрудники «полностью согласны» с тем, что руководство поделилось четким планом использования ИИ, они втрое чаще чувствуют себя «очень готовыми к работе с ИИ» и в 2,6 раза чаще чувствуют себя комфортно, используя его на работе.

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