Руководители используют искусственный интеллект вдвое чаще, чем рядовые сотрудники — исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Руководители используют искусственный интеллект вдвое чаще, чем рядовые сотрудники — исследование

Технологии&Авто
45
Руководители используют искусственный интеллект вдвое чаще, чем рядовые сотрудники — исследование
Руководители используют искусственный интеллект вдвое чаще, чем рядовые сотрудники — исследование
Новое исследование The Gallup Organization указывает на растущую популярность искусственного интеллекта, особенно среди офисных работников, где его используют 50% опрошенных. В то же время у руководителей наблюдается тенденция пользоваться услугами ИИ значительно чаще своих сотрудников.
Опрос показал, что 33% руководителей или тех, кто определил себя как «менеджеры менеджеров», используют искусственный интеллект часто, то есть несколько раз в неделю или чаще, по сравнению с 16% у сотрудников. Об этом сообщает Business Insider.
Главный научный сотрудник Gallup по вопросам управления рабочим местом и благосостояния Джим Гартер считает, что руководители, вероятно, испытывают дополнительное давление, что подталкивает их к использованию ИИ, так как он может повысить эффективность и результативность.
Читайте также
«Вероятно, больше руководителей экспериментируют с ним, потому что они видят неотложность и считают это потенциальной угрозой для конкурентоспособности», — сказал Гартер.
Этот показатель был одним из нескольких выводов опроса Gallup о внедрении ИИ на рабочем месте, среди которых:
  • Число американских работников, использующих ИИ на работе по крайней мере несколько раз в год, выросло с 21% до 40% за последние два года.
  • Частое использование ИИ выросло с 11% до 19% с 2023 года.
  • Ежедневное использование ИИ за последний год удвоилось с 4 до 8%.
  • 15% опрошенных сотрудников заявили, что «очень или достаточно вероятно, что автоматизация, работы или ИИ» приведут к потере рабочих мест в течение пяти лет.
  • 44% сотрудников заявили, что их компания начала внедрять ИИ, но только 22% сказали, что их компания поделилась планом или стратегией.
  • 30% сотрудников заявили, что у их компании «общие рекомендации или официальная политика» по использованию ИИ на работе
  • 16% сотрудников, использующих ИИ, «полностью согласны» с тем, что инструменты ИИ, предоставленные их компанией, полезны для их работы.
В отчете Gallup указано, что использование искусственного интеллекта «возросло преимущественно для должностей, связанных с умственным трудом», причем 27% опрошенных сейчас заявляют, что часто используют искусственный интеллект на работе, что на 12% больше, чем в прошлом году.
Среди офисных работников чаще всего ИИ используются в технологической отрасли (50%), за ними следуют профессиональные услуги (34%) и финансы (32%). В то же время, согласно опросу Gallup, частота использования ИИ среди производственных работников снизилась с 11% в 2023 году до 9% в этом году.
Читайте также
Беспокойство по поводу того, что ИИ приведет к сокращению рабочих мест, также не возросло за последние два года, но в отчете указано, что работники таких отраслей, как технологическая, розничная торговля и финансовая, чаще других верят, что ИИ однажды заменит их на работе.
По данным опрошенных, самой распространенной проблемой при внедрении ИИ является «нечеткость случаев использования или ценности предложения», что свидетельствует о том, что компании, возможно, не дают четких указаний.
В отчете отмечено, что когда сотрудники «полностью согласны» с тем, что руководство поделилось четким планом использования ИИ, они втрое чаще чувствуют себя «очень готовыми к работе с ИИ» и в 2,6 раза чаще чувствуют себя комфортно, используя его на работе.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems