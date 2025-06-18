Компания OpenAI получила контракт от Пентагона на $200 млн — Finance.ua

Компания OpenAI получила контракт от Пентагона на $200 млн 18.06.2025, 00:45 — Технологии&Авто

Компания OpenAI получила контракт от Пентагона на $200 млн

Американская компания OpenAI, разработавшая ChatGPT, получила контракт от Минобороны США на 200 миллионов долларов на поставку инструментов искусственного интеллекта.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

OpenAI должна разработать передовые возможности искусственного интеллекта, которые помогут «решать важные задачи в сфере национальной безопасности» — как для военных, так и для внутренних систем управления.

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Завершить проект планируется к июлю 2026 года. Контракт заключило Управление цифровых и ИИ-технологий Минобороны США.

Напомним, OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта o3-pro — это обновленная версия модели o3, которая специализируется на логическом мышлении. Компания сообщает, что такие модели решают задачи поэтапно, что делает их более эффективными в сферах, где требуется точное мышление, например математика, физика, программирование.

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