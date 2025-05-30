Opera представила браузер Neon с ИИ-агентами — Finance.ua
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Opera представила браузер Neon с ИИ-агентами

Технологии&Авто
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Opera представила браузер Neon с ИИ-агентами
Opera представила браузер Neon с ИИ-агентами
Opera представила браузер Neon, который будет выполнять задания от имени пользователя с помощью ИИ-агентов. Opera Neon позволит пользователям общаться, автоматизировать задания и получать данные в обозревателе.
Об этом сообщает TechCrunch.
Opera Neon позиционируется как первый «agentic» браузер в линейке компании, предназначенный для того, чтобы изменить привычную модель взаимодействия с сетью. Его главная идея — превратить пользовательские намерения в реальные действия благодаря интегрированному искусственному интеллекту. У Neon есть три основных функциональных блока: Chat, Do и Make.
Neon Chat — это чат-бот, способный искать информацию, отвечать на запросы, предоставлять дополнительные сведения о просматриваемых страницах и выполнять другие функции, знакомые по продуктам типа Copilot или ChatGPT.
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Neon Do — развитие ранее представленного инструмента Browser Operator. Этот агент выполняет действия пользователя, например, заполняет формы, бронирует путешествия или совершает покупки. Все эти процессы происходят локально в пределах браузера.
Neon Make — самая амбициозная составляющая, которую Opera описывает как «нечто, чего еще не было ни в одном браузере». Этот инструмент работает через облачную инфраструктуру и выполняет сложные задачи: генерирует отчеты, создает игры, веб-приложения, фрагменты кода, а также позволяет хостить и делиться этими продуктами с другими. Особенность Make в том, что он может продолжать работу даже когда вы офлайн — система запускает задачу в виртуальной машине в облаке. Вы можете дать ему задачу и пойти спать, а утром получить готовый результат.
Значительное внимание уделяется конфиденциальности. Вместо того чтобы анализировать изображение экрана или отслеживать действия курсора, Neon использует структуру страницы (DOM) и ее разметку. Такой подход делает обработку более быстрой и эффективной, а также снижает риски потери конфиденциальности.
Opera подчеркивает, что Neon позволяет пользователям реализовывать идеи в цифровом формате без необходимости специальных технических навыков. Однако стоит учесть, что в отличие от других AI-функций в классических браузерах Opera, Neon Make будет платным.
Opera представила браузер Neon с ИИ-агентами
Открыт список ожидания для тех, кто хочет протестировать новый продукт. Подробности относительно цены пока не обнародованы.
На рынке уже появляются другие попытки интегрировать ИИ-агенты в браузеры. К примеру, Browser Company в декабре 2024 года представила свой вариант AI-ассистента в браузере, а Google также работает над подобными инструментами, которые не только выдают результаты поиска, но и самостоятельно выполняют задачи. Кроме того, компания Perplexity активно тестирует свой агентский браузер, который по первым отзывам способен на большие дела.
Несмотря на это, Opera Neon имеет амбицию занять особое место благодаря сочетанию локального и облачного ИИ, многофункциональности и вниманию к приватности.
По материалам:
Телеканал 24
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