Прорыв в науке: нейросеть открыла новые законы физики — Finance.ua

Прорыв в науке: нейросеть открыла новые законы физики Сегодня 23:00 — Финтех и Карты

Прорыв в науке: нейросеть открыла новые законы физики

Исследователи из Университета Эмори (США) разработали специализированную нейронную сеть, которая смогла не только точно смоделировать сложные взаимодействия в пылевой плазме, но и исправить ошибочные предположения, формировавшие теорию плазмы десятилетиями.

Пылевая плазма — это горячий электрически заряженный газ с микрочастицами пыли, встречающимися в кольцах Сатурна, на поверхности Луны и даже в дыме лесных пожаров. Однако взаимодействия между ее частицами до сих пор оставались малопонятными из-за их асимметричности.

Команда Эмори создала уникальную систему трехмерной визуализации, позволившую наблюдать движение частиц в плазме с помощью лазера и высокоскоростной камеры. На основе детальных траекторий частиц они обучили нейронную сеть, интегрировавшую базовые физические принципы — гравитацию, сопротивление среды, силы между частицами.

Результат впечатляющий: ИИ смоделировал взаимодействия с точностью более 99%, он показал, что когда одна частица лидирует, она притягивает к себе отстающую, а отстающая отталкивает лидирующую.

Более того, нейросеть опровергла два ключевых представления: электрический заряд не всегда пропорционален размеру частицы, а сила взаимодействия зависит не только от расстояния, но и от размера самих частиц.

НВ По материалам:

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