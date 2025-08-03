Что делать, если банк заблокировал счета — Finance.ua

Что делать, если банк заблокировал счета Сегодня 16:04 — Финтех и Карты

Что делать, если банк заблокировал счета

Блокировка счета банком — ситуация, с которой может столкнуться любой клиент. Причины могут быть разными: от подозрительной операции до ошибки в документах или несоответствия данных.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, что делать, если банк заблокировал счет.

Сразу после того, как стало известно, что счет заблокирован, нужно сделать несколько шагов. Причем важно делать их в строгой последовательности.

Шаг 1. Выясните у банка причину блокировки

Этот вопрос следует задать сразу, как стало известно о блокировке счета. Сотрудники банка обязаны сообщить, кто и почему заблокировал клиентские средства. Это могут быть государственный или частный исполнитель, налоговая служба, суд или другой орган. В зависимости от этого будут следующие действия.

Имеет смысл проверить, не занесена ли информация относительно вас в Единый реестр должников или Автоматизированную систему исполнительного производства АСИП. Если счет заблокирован исполнительной службой, запись об этом должна быть на одном из этих сайтов.

Шаг 2. Оперативно погасите все долги

Если причиной блокирования счета стало постановление исполнительной службы и счет заблокирован из-за неуплаты алиментов или штрафов, имеет смысл оперативно погасить задолженность. После этого следует подать в исполнительную службу документы, подтверждающие погашение: платежные поручения или мемориальные ордера, взятые в банке. Исполнитель обязан в течение двух рабочих дней вынести определение о снятии ареста и направить его в банк. Если этого нет, напоминайте исполнителю и банку необходимость действий.

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В случае, если блокирование счета произошло по требованию правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела, единственное, что может сделать клиент, — содействовать правоохранительным органам. Здесь на скорую разблокировку рассчитывать не приходится.

Самый распространенный случай — блокирование счета по требованию службы финансового мониторинга. Часто банк блокирует средства клиента, руководствуясь своим внутренним положением для осуществления финансового мониторинга операций.

В этом случае клиенту будет предложено предоставить финансовые документы, которые подтверждают происхождение средств и объясняют цель проведения тех или иных операций по счету.

Какие документы нужно предоставить в банк

Каждый банк индивидуально составляет перечень документов, которые клиент должен предоставить в таких случаях; Универсального набора нет.

Если у банка есть вопросы о сумме поступающих в банк средств, он обязательно потребует от клиента документы, объясняющие происхождение средств и источники доходов.

налоговая декларация за прошлый год;

справка о доходах с места работы;

документы о продаже имущества (например, недвижимости или автомобиля);

документ о получении наследства;

документ о выплате финансовой помощи;

договор дарения;

справка из Пенсионного фонда, а также любые другие документы, подтверждающие легальность имеющихся средств.

В случае, если у банка возникли вопросы к числу входящих переводов, клиент должен доказать, что эти переводы не связаны с предпринимательской деятельностью.

Если клиент банка занимается волонтерской деятельностью, он сразу же (до начала движений по счету. — Ред.) должен уведомить об этом банк и предоставить подтверждающие документы.

В противном случае банк обязательно отреагирует на поступление большого количества разных сумм и заблокирует счет как на вход, так и на выход.

Шаг 3. В случае незаконности блокировки имеете право обратиться в суд

Если вы считаете, что ваш счет заблокирован незаконно, это решение может быть обжаловано в суде. Для этого придется подать в суд иск о признании действий исполнителя незаконным и снятии ареста. Обычно иск необходимо подать в течение десяти дней с момента, когда вы узнали о нарушении своих прав.

Следует учесть, что при подаче иска необходимо уплатить судебный сбор.

В любом случае, если решили отстаивать свои права в суде, нужно проконсультироваться с опытным юристом.

Шаг 4. Снятие ареста с целевых выплат

В Украине действуют особые правила ареста банковских счетов, на которые поступают целевые средства, особенно в условиях военного положения.

В соответствии с Законом Украины «Об исполнительном производстве» не подлежат аресту следующие поступления:

заработная плата;

пенсии, социальные пособия и помощь;

стипендии;

материальная помощь от государства или благотворительных организаций;

алименты и компенсационные выплаты;

детские выплаты, выплаты ВПЛ (внутренне перемещенным лицам);

компенсации участникам боевых действий и военнослужащим.

Эти средства защищены от ареста, даже если счет подпадает под общее постановление об аресте имущества должника.

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Если арест наложен на счет, на который поступают целевые выплаты, необходимо:

Собрать все документы, получить справку из бухгалтерии, Пенсионного фонда или иного органа, подтверждающего целевое назначение средств; Направить исполнителю заявление о снятии ареста с добавлением документов для подтверждения.

Исполнитель обязан снять арест на следующий рабочий день после получения заявления и документов.

Общие советы:

Обязательно храните копии всех заявлений, квитанций и переписки. Следите за соблюдением сроков со стороны исполнителя и банка. В случае бездействия подавайте жалобы в соответствующие органы.

Помните: вы главное заинтересованное лицо, и если ничего не делать, деньги будут недоступны в течение неопределенного времени.

Детальнее о том, как банки определяют подозрительные операции, читайте в статье по ссылке.

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