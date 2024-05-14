Подтверждение доходов и уплаты налогов: как оформить справки ОК-5 и ОК-7 — Finance.ua

Подтверждение доходов и уплаты налогов: как оформить справки ОК-5 и ОК-7 Сегодня 08:36 — Личные финансы

Подтверждение доходов и уплаты налогов: как оформить справки ОК-5 и ОК-7

В последнее время особенно актуален вопрос подтверждения доходов, в частности, и в контексте назначения пособия на проживание ВПЛ и других социальных выплат. Как оформить справки ОК-5, ОК-7 и справку о доходах на сайте ГНС Украины, рассказали специалисты Юридического советника ВПЛ.

Сначала разберемся, что это за справки и зачем они нужны.

Справка ОК-5 — это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справка формируется за любой период начиная с 2000 г. и содержит, в частности, данные о сумме заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Справка ОК-7 содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ (в пределах максимальной величины) и страховой стаж за период с 2011 г. В основном используется для определения страхового стажа для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т. п.

Справка о доходах — это сведения из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков об источниках/сумме начисленного дохода, удержанного и уплаченного налога и военного сбора.

Как получить справки ОК-5 и ОК-7?

Получить справки ОК-5 и ОК-7 можно:

Через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (в частности через приложение «Пенсионный фонд»):

1. Нажмите «Вход» и авторизуйтесь удобным способом (в частности, с помощью электронной подписи или Дія.Підпис).

2. В разделе «Коммуникации с ПФУ» выберите пункт «Запрос на получение электронных документов».

3. В поле «Тип обращения» выберите «Справка ОК-5» или «Справка ОК-7» (общие данные будут заполнены системой) и согласитесь на передачу и обработку персональных данных.

4. Нажмите «Отправить в ПФУ».

Готово! Справка формируется и отправляется автоматически в личный кабинет (раздел «Мои обращения»).

На портале Дія:

В мобильном приложении Дія:

Меню «Сервисы» → Раздел «Справки и подъемники» → «Справка ОК-5» и/или «Справка ОК-7».

Оффлайн:

Обратитесь непосредственно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, с паспортом и РНУКНП. Справка выдается бесплатно в день обращения.

Как сформировать справку о доходах?

Через электронный кабинет на сайте Государственной налоговой службы:

2. В меню «ЭК для граждан» выберите раздел «Запрос о суммах уплаченных доходов».

3. Нажмите кнопку «Создать» и выберите период, за который вы хотели бы получить сведения. Важно! Сведения о суммах полученных доходов и суммах уплаченных налогов в электронном виде предоставляются начиная с 1 квартала 1998 г. за любые пять лет (поквартально), с 1 квартала 2021 г. поквартально в разрезе месяцев с указанием номера квартала и месяца, сведения за последний отчетный период (квартал) предоставляются через 50 дней после его окончания.

4. После выбора периода нажать «Сохранить» и «Подписать» (в том числе с помощью Дія.Підпис).

Готово! Запрос на полученную информацию и информацию Вы получите в течение 3 рабочих дней.

На портале Дія:

По ссылке авторизуйтесь и выберите период, за который вы хотите сформировать справку.

Оффлайн:

Обратитесь непосредственно в любой территориальный орган Государственной налоговой службы Украины с паспортом и РНУКНП. Справка выдается бесплатно в течение 3 рабочих дней.

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