Могут ли наложить арест на компенсацию за уничтоженное жилье — Finance.ua
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Могут ли наложить арест на компенсацию за уничтоженное жилье

Личные финансы
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Могут ли наложить арест на компенсацию за уничтоженное жилье
Могут ли наложить арест на компенсацию за уничтоженное жилье
Украинцы, чье жилье пострадало в результате агрессии россии, могут получить компенсацию. Она может предоставляться в виде денежных средств, перечисляемых на текущий счет получателя только для финансирования строительства нового жилья.
Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объясняют, могут ли на эти средства наложить арест государственный/частный исполнитель.

Могут ли наложить арест на средства компенсации

Специалисты отмечают, согласно Закону, арест и взыскание средств со счетов со специальным режимом использования запрещены.
Поэтому обращение взыскания на средства компенсации, полученные по программе єВідновлення, прямо запрещено законодательством.
  • получите информацию об исполнительном производстве (постановление об открытии производства, об аресте средств);
  • возьмите справку или выписку в банке, в которой будет указано, что это счет со специальным режимом использования;
  • обратитесь к исполнителю с заявлением о снятии ареста с банковского счета, приобщив к нему справку/выписку из банка о том, что это счет со специальным режимом использования;
  • в случае бездействия исполнителя обратитесь в суд.
Напомним, Кабмин одобрил решение о выделении 665 миллионов гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено в результате российского вторжения.
В КГГА сообщили украинцам, что для восстановления имущества, поврежденного в результате враждебной агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм. Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.
По материалам:
Finance.ua
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