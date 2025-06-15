Могут ли наложить арест на компенсацию за уничтоженное жилье — Finance.ua

Могут ли наложить арест на компенсацию за уничтоженное жилье Сегодня 19:16 — Личные финансы

Могут ли наложить арест на компенсацию за уничтоженное жилье

Украинцы, чье жилье пострадало в результате агрессии россии, могут получить компенсацию. Она может предоставляться в виде денежных средств, перечисляемых на текущий счет получателя только для финансирования строительства нового жилья.

Специалисты «Юридического советчика для ВПЛ» объясняют , могут ли на эти средства наложить арест государственный/частный исполнитель.

Могут ли наложить арест на средства компенсации

Специалисты отмечают, согласно Закону, арест и взыскание средств со счетов со специальным режимом использования запрещены.

Поэтому обращение взыскания на средства компенсации, полученные по программе єВідновлення, прямо запрещено законодательством.

получите информацию об исполнительном производстве (постановление об открытии производства, об аресте средств);

возьмите справку или выписку в банке, в которой будет указано, что это счет со специальным режимом использования;

обратитесь к исполнителю с заявлением о снятии ареста с банковского счета, приобщив к нему справку/выписку из банка о том, что это счет со специальным режимом использования;

в случае бездействия исполнителя обратитесь в суд.

Напомним, Кабмин одобрил решение о выделении 665 миллионов гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для выплаты компенсаций гражданам, чье жилье было повреждено в результате российского вторжения.

В КГГА сообщили украинцам, что для восстановления имущества, поврежденного в результате враждебной агрессии, действует утвержденный на общегосударственном уровне алгоритм. Владельцы квартир в домах без повреждений конструктивных элементов могут воспользоваться программой «єВідновлення» и получить до 350 тысяч гривен на ремонт.

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