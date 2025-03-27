В Резерв+ стали доступны новые отсрочки: кого касается — Finance.ua

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В Резерв+ стали доступны новые отсрочки: кого касается

Личные финансы
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В Резерв+ стали доступны новые отсрочки: кого касается
В Резерв+ стали доступны новые отсрочки: кого касается
В Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«В приложении Резерв+ стали доступны отсрочки для людей с инвалидностью, данные о которых есть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Ранее отсрочку онлайн могли оформить только люди с инвалидностью, данные которых находились в реестре Пенсионного фонда Украины и имели соответствующее пенсионное удостоверение», — говорится в сообщении.
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Как рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Украины Екатерина Черногоренко, отсрочки для людей с инвалидностью через Резерв+ были одним из самых частых запросов.

Как оформить отсрочку

Чтобы оформить отсрочку, нужно нажать три точки на главном экране приложения Резерв+, выбрать пункт «Подать запрос на отсрочку», а затем соответствующую категорию.
Впоследствии пользователь получит уведомление с результатом. Если данные в реестре не найдены, следует обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства и предоставить оригинал первичного документа о подтверждении инвалидности и идентифицирующий личность документ.

Отсрочки в Резерв+

Отсрочки в резерв+ запустили осенью прошлого года для трех категорий:
  • люди с инвалидностью с пенсионным удостоверением ПФУ;
  • студенты, аспиранты и докторанты;
  • многодетные родители, имеющие троих детей до 18 лет в общем браке.
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Напомним, электронные направления на ВВК в Резерв+ теперь содержат дату прибытия на медосмотр, что позволит пройти комиссию без лишних визитов в ТЦК. Обновление позволит пройти комиссию «без лишних визитов в ТЦК, бумаги и длинных очередей. То есть вы можете сразу отправиться в определенное медучреждение, в четкую дату, и пройти осмотр в конкретные сроки».
В приложении «Резерв+» также запустили новый сервис — повторное уточнение данных. Благодаря повторному уточнению данных пользователи смогут изменять персональные данные о себе в реестре Оберег. А именно:
  • номер телефона;
  • электронную почту;
  • адрес проживания.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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