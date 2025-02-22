ТОП-5 наиболее популярных военных вакансий в «Резерв+» — Finance.ua

ТОП-5 наиболее популярных военных вакансий в «Резерв+» Сегодня 14:07 — Казна и Политика

ТОП-5 наиболее популярных военных вакансий в «Резерв+»

В приложении «Резерв+» наиболее популярными направлениями военных вакансий среди желающих присоединиться к Силам обороны Украины являются штаб, БПЛА, IT, транспорт и пехота.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

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«Тезис о „войску нужны все“ не теряет своей актуальности сегодня. Потому что каждая профессия способна принести пользу и увеличить возможности войска», — отметила Черногоренко.

Благодаря сотрудничеству с платформой трудоустройства Lobby X сервис предлагает один из самых больших перечней открытых должностей в Силах обороны — более 6 тысяч.

По данным министерства, зафиксировано уже более 50 тысяч откликов на эти вакансии.

Как работает рекрутинг в «Резерв+»

Как подчеркнули в Минобороны, рекрутинг в «Резерв+» поможет пользователям выбрать должности, наиболее соответствующие их запросу, опыту и предпочтениям.

При поиске вакансии пользователям следует пройти небольшой тест, например, указать, есть ли оконченное обучение в одной из военных сфер или в каком направлении гражданин разбирается лучше всего.

Вакансии содержат подробное описание: информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Процесс выбора вакансий удобен: есть фильтр, помогающий искать оптимальные предложения по выбранным критериям.

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Интуитивный интерфейс позволяет быстро сортировать вакансии: нажать «плюс», чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или «минус», чтобы отклонить.

Напомним, в январе 2025 года в центры рекрутинга в ВСУ обратился 5 381 человек, что почти на 80% больше, чем среднемесячный показатель прошлого года. В общей сложности с момента открытия центров консультации получили 38 117 граждан.

Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы поощрять присоединяться к Вооруженным силам людей в возрасте от 18 до 25 лет.

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