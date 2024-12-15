Где в Украине самые высокие показатели по обращениям в центры рекрутинга — Finance.ua

Где в Украине самые высокие показатели по обращениям в центры рекрутинга Сегодня 15:26

Где в Украине самые высокие показатели по обращениям в центры рекрутинга

Более 29 тыс. граждан обратились в центры рекрутинга, получив консультации, а 6 617 кандидатов проходят этап подбора и оформления на работу. Больше всего обращений в центры рекрутинга ВСУ поступает от жителей Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

За весь период функционирования центров на территории региона было зарегистрировано 14,71% от всех обращений.

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На втором месте находится Харьковская область (14,69%), а замыкает тройку Киев (14,69%).

В ведомстве также заверили, что в рекрутинговых центрах не раздают повестки, а консультации проводят гражданские работники.

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Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга.

На украинском рынке труда, кроме ряда профессионалов разных направлений, наблюдается дефицит инженеров на производства в оборонно-промышленном комплексе.

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