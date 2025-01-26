ТОП-7 самых популярных специальностей среди новобранцев, обращающихся в центры рекрутинга ВСУ — Finance.ua

ТОП-7 самых популярных специальностей среди новобранцев, обращающихся в центры рекрутинга ВСУ Сегодня 17:08

ТОП-7 самых популярных специальностей среди новобранцев, обращающихся в центры рекрутинга ВСУ

Среди новобранцев, обращающихся в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины, наибольшим спросом пользуются военные специальности, связанные с беспилотниками, водительскими навыками и стрелковой подготовкой.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины

По состоянию на середину января 2025 года ТОП-7 групп специальностей выглядит так:

специальности, связанные с БПЛА — 16%

водители — 16%

стрелковые специальности — 15%

штабные должности — 9%

артиллерия — 6%

боевые медики, фельдшеры, медсестры, врачи — 5%

связь и кибербезопасность — 5%

В течение прошлой недели центры рекрутинга приняли 1282 обращения от граждан.

Всего с начала работы этой системы было зафиксировано 35 337 заявок, из которых 7 800 человек уже стали кандидатами в ряды Сил обороны Украины.

На сегодняшний день по всей Украине работает 47 рекрутинговых центров. Они предлагают более 10 тысяч вакансий в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и СБУ. Все консультации кандидатов проводятся конфиденциально.

Напомним, Украина находится на завершающей стадии разработки реформы рекрутинга, чтобы поощрить присоединяться к Вооруженным силам людей в возрасте от 18 до 25 лет.

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