ВВК без очередей: Минобороны введет электронные направления через «Резерв+» в 2025 году — Finance.ua
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ВВК без очередей: Минобороны введет электронные направления через «Резерв+» в 2025 году

Казна и Политика
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ВВК без очередей: Минобороны введет электронные направления через «Резерв+» в 2025 году
ВВК без очередей: Минобороны введет электронные направления через «Резерв+» в 2025 году
Военнообязанные смогут получить электронное направление на прохождение ВВК через резерв+ без необходимости посещать территориальные центры комплектования. Соответствующий механизм Министерство обороны намерено наработать до конца февраля 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Отмечается, что решения военно-врачебной экспертизы будут поступать не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме в информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности реестра Оберег.
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Целью реформы военно-врачебной экспертизы является усиление ее эффективности, разграничение функций ВВК и ТЦК, устранение очередей в территориальных центрах комплектования и снижение коррупционных рисков.
«В результате медицинский осмотр можно будет пройти в любом удобном медицинском учреждении, указанном в перечне, а заключения врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц», — прокомментировала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
По материалам:
Finance.ua
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