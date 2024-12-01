Комиссия без ТЦК и «анонимизированные данные»: Минобороны представило реформу ВЛК — Finance.ua

Комиссия без ТЦК и «анонимизированные данные»: Минобороны представило реформу ВЛК Сегодня 11:10 — Казна и Политика

Комиссия без ТЦК и «анонимизированные данные»: Минобороны представило реформу ВЛК, Фото: mod.gov.ua

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения представили проект реформы военно-врачебных комиссий (ВЛК), призванный существенно изменить устаревшую систему. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Принципы работы ВЛК не сменялись десятилетиями. Существующая сейчас система является рудиментом старого административного подхода. Она полна недостатков, излишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков. Мы должны существенно снизить эти риски», — подчеркнул заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Современная система военно-врачебных комиссий имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой — не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

Внедрение реформы будет проходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.

Как это будет работать

Реформа позволит разделить решение военно-врачебной комиссии на два отдельных набора данных — медицинский и административный.

Для прохождения военно-врачебной комиссии больше не нужно будет идти в ТЦК. Военнообязанные смогут самостоятельно выбрать больницу, где будут проходить медосмотр. Данные будут оттуда попадать в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

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Впоследствии данные по ЕСОЗ будут попадать в медицинскую информационную систему ВСУ, которую модернизируют под эту реформу: в частности, создадут техническую возможность получать данные из ЕСОЗ и электронный кабинет ВЛК. Военно-врачебная комиссия получит данные о человеке, ознакомится с ними и вынесет свое административное решение.

Анонимизированные данные будут поступать на случайную комиссию, члены которой не узнают, чьи документы рассматривают. Это исключит возможность манипуляции и злоупотребления.

После каждого решения будет виден цифровой след — электронные подписи как врача, так и работника ВЛК. Выводы комиссий будут сохраняться. Всё это упростит проверку и мониторинг деятельности ВЛК правоохранительными органами.

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