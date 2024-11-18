Первым этапом реформы ВВК будет электронное направление в «Резерв+» — Минобороны — Finance.ua
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Первым этапом реформы ВВК будет электронное направление в «Резерв+» — Минобороны

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Первым этапом реформы ВВК будет электронное направление в «Резерв+» — Минобороны
Первым этапом реформы ВВК будет электронное направление в «Резерв+» — Минобороны
У Министерства обороны есть видение, как провести реформу военно-врачебных комиссий. В частности, первым этапом реформы будет электронное направление на ВВК в приложении «Резерв+».
Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко во время брифинга в понедельник.
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«Что касается реформы ВВК, то Минобороны предложило видение, каким образом нам провести изменения в этой сфере. Фактически мы разделим медосмотр от административного решения, куда, каким образом маршрутизировать наших военнообязанных. Медосмотр будет доступен в гражданских учреждениях здравоохранения, не нужно будет стоять в очереди на какой-то отдельной ВВК. Ты можешь прийти к своему терапевту, к своему семейному врачу и сделать медицинскую часть. У нас будет возможность без коррупционных рисков принять решение по этому военнообязанному. Это коротко суть реформы, она достаточно сложная. Мы делаем вместе с Министерством здравоохранения, но первым этапом будет электронное направление на ВВК в „Резерв+“, которое можно скачать, чтобы не стоять в очередях», — сказала Черногоренко.
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Она отметила, что Минобороны и Минздрав сейчас прорабатывают быстрые сроки внедрения реформы.
«Это будет общая позиция двух министерств, потому что это совместная работа именно двух частей: медицинской — это Минздрав, НСЗУ и Минобороны вместе с Генеральным штабом», — добавила Черногоренко.
По материалам:
УНН
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