Минобороны планирует проверить учреждения, которые проводят ВВК — Finance.ua

Минобороны планирует проверить учреждения, которые проводят ВВК
Министерство обороны планирует инициировать проверки заведений, которые проводят военно-врачебные комиссии.
Об этом в телеэфире сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.
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«Министерство обороны планирует инициировать возможность проверок, инспекций заведений, которые проводят ВВК», — сказал он.
По словам спикера МОУ, такие проверки призваны обеспечить надлежащее выполнение правил мобилизации и медицинских стандартов и предотвратить возможные нарушения.
Лазуткин отметил, что ответственность за нарушения в процессе мобилизации распределяется в зависимости от этапа, на котором оно было совершено.
«Если нарушение произошло на этапе медицинского осмотра, ответственность лежит на Министерстве здравоохранения и НСЗУ в рамках заключенных договоров. Если неверно вынесено заключение ВВК, то это ответственность ВВК, и реагировать должно Минобороны», — пояснил он.
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