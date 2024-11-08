В Кабмине подготовят шаги по цифровизации ВВК — Finance.ua

В Кабмине подготовят шаги по цифровизации ВВК
В Украине планируется провести цифровизацию военно-врачебных комиссий. Соответствующие шаги подготовят за две недели.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
Как отметили в ведомстве, под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук состоялось совещание по реформированию медико-социальных экспертных комиссий.
На совещании обсудили законопроект Минздрава по реформированию системы назначения статуса инвалидности и ликвидации МСЭК. Такую инициативу в ближайшее время рассмотрит Рада.
Представители Минздрава рассказали о введении оценки повседневного функционирования человека с целью назначения инвалидности. Также был предложен план цифровизации соответствующего процесса, предусматривающий три этапа. Первый должен начаться с 1 января.
Также участники совещания обсудили реформирование военно-врачебных комиссий посредством уменьшения бюрократии и создания прозрачного процесса прохождения ВВК. Это позволит сократить очереди и разгрузить комиссии.
«В течение двух недель Минобороны, Минздрав и Минцифры разработают шаги по цифровизации ВВК», — подчеркнули в ОП.
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