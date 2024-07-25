Нужно ли забронированным мужчинам проходить ВВК — Минцифры Сегодня 09:44 — Личные финансы

Работникам важных предприятий, забронированным от мобилизации, не требуется прохождение ВВК. За неделю 50 тысяч человек воспользовались новым сервисом бронирования через портал «Дія».

Работникам важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, которые забронированы от мобилизации, не нужно проходить ВВК, пока они забронированы. Также не нужно являться в ТЦК.

Об этом сообщила заместитель директора департамента развития электронных услуг в министерстве цифровой трансформации Валерия Ткач в эфире телемарафона.

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«За неделю с момента запуска мы наблюдаем быстрый прирост компаний, охотно пользующихся новым сервисом. За неделю видим такую ​​статистику — уже 50 тыс. забронировались через портал „Дія“ через электронную процедуру бронирования», — сказала Ткач.

Она отметила, что в первую очередь бронирование через портал «Дія» доступно для критически важных предприятий, для предприятий, предоставляющих товары и услуги Силам обороны.

«Идти в ТЦК не нужно сотруднику, потому что он прошел все соответствующие проверки, у него информация о бронировании также отображается в приложении „Резерв+“. Что касается ВВК, то согласно действующему законодательству забронированным не нужно проходить ВВК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу», — рассказала Ткач.

На уточняющий вопрос, что для бронирования сотрудников прохождение ими ВВК теперь не обязательно, Ткач ответила: «Да. Именно забронированным не нужно проходить ВВК, пока они забронированы».

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Также, по ее словам, для подачи документов на бронирование не нужно проходить ВВК.

«У нас идет проверка наличия личности в „Обереге“ и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное», — сказала она.

УНН По материалам:

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