Бизнес назвал наиболее реальную модель экономического бронирования — Finance.ua

Бизнес назвал наиболее реальную модель экономического бронирования Сегодня 16:01

Бизнес назвал наиболее реальную модель экономического бронирования

В Европейской Бизнес Ассоциации рассказали , какую из обсуждаемых парламентом моделей экономического бронирования больше всего поддерживает бизнес.

Зачем это нужно

Как отмечают в ЕБА, внедрение механизма экономического бронирования является важным маркером того, что государство заботится о необходимости развития экономики даже в условиях военного положения.

«Соответственно, наличие альтернативного простого, прозрачного и одновременно оперативного механизма бронирования критических сотрудников будет оказывать положительное влияние на бизнес и инвестиционную активность в стране. И, в целом, Ассоциация уже высказывалась в поддержку и важность введения экономического бронирования в стране», — отмечают в ассоциации.

Какие модели предлагают

В июне этого года в Верховной Раде Украины были зарегистрированы четыре пакета законопроектов, направленных на введение так называемой системы экономического бронирования.

В целом сейчас есть четыре модели:

первая модель, на основе законопроектов № 11 331 и № 11 332, предусматривает единый военный сбор, который составит 20,4 тыс. грн (1200 тысяч рублей) в месяц для предприятий и ФЛП;

на основе законопроектов № 11 331 и № 11 332, предусматривает единый военный сбор, который составит 20,4 тыс. грн (1200 тысяч рублей) в месяц для предприятий и ФЛП; вторая — законопроект № 11 331−1, предусматривает критерий средней зарплаты в 35 тыс. грн (12 прожиточных минимумов) для предприятий;

— законопроект № 11 331−1, предусматривает критерий средней зарплаты в 35 тыс. грн (12 прожиточных минимумов) для предприятий; третья — законопроектами № 11 331−2 и № 11 332−1 предусматривает критерий средней зарплаты в 35 тыс грн для предприятий и единственный военный сбор, который составит 20,4 тыс грн в месяц для ФЛП;

— законопроектами № 11 331−2 и № 11 332−1 предусматривает критерий средней зарплаты в 35 тыс грн для предприятий и единственный военный сбор, который составит 20,4 тыс грн в месяц для ФЛП; четвертая — № 11 388 и 11 332−2 предлагает упразднить стратегическую модель бронирования и вместо нее внедрить исключительно экономичную со сбором 20,4 тыс. грн в месяц.

Какую модель избрал бы бизнес

Эксперты Европейской Бизнес Ассоциации подробно проанализировали все четыре пакета законопроектов.

Проанализировав все модели, бизнес акцентирует, что первые три модели действительно могут стать полезными и важными для стимулирования экономики.

В то же время, если подчеркивать, какую именно модель предприниматели поддерживают, то можно констатировать, что больше всего бизнес склоняется к третьей модели бронирования. Согласно ей, чтобы получить такую ​​возможность, бизнесу нужно иметь среднюю зарплату по компании в размере 35 тыс. грн, для ФЛП предусмотрен единственный военный сбор, который составит 20,4 тыс. грн в месяц. Это базовые критерии для участия компании.

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«Вместе с тем, в дополнение к установленным законопроектом условиям бизнес также просит разрешить использовать экономическое бронирование для увеличения квоты бронирования работников более 50%. Ведь по некоторым направлениям и в определенные промежутки времени количество критически важных работников для компании может достигать более половины — чтобы поставленные задачи были выполнены (как, например, в начале весны мы писали о посевной). Кроме того, сообщество просит предоставить иммунитет тем, кого компания планирует подать на бронирование, чтобы такой человек мог обновить свои военные данные», — говорят в ЕБА.

Более того, для бизнеса очень важно, чтобы данная модель могла работать параллельно со стратегической системой бронирования, поэтому Ассоциация не поддерживает четвертую модель.

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