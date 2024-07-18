В «Дія» заработало электронное бронирование — Finance.ua

В «Дія» заработало электронное бронирование Сегодня 08:01 — Личные финансы

В «Дія» заработало электронное бронирование

В приложении «Дія» завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

«Теперь руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал «Дія», — говорится в сообщении.

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Как работает бронирование через «Дія»:

Соответствующие министерства и ОВ вносят в Единый перечень предприятий, имеющих право на бронирование работников. Руководители предприятий представляют через «Дія» списки военнообязанных, которых нужно забронировать. Система автоматически проверяет данные военнообязанных через реестры. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных «Оберег». «Дія» в течение суток посылает уведомление руководителя о результате рассмотрения. В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в Резерв+.

Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также по желанию предоставить документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.

По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, процесс бронирования занимает не больше часа.

«Услуга работает в несколько кликов, а результата следует ждать не дольше часа времени. В этом сервисе мы автоматизировали все процессы, которые можно автоматизировать», — рассказал он.

Справка Finance.ua:

Напомним, 4 июля было анонсировано бета-тестирование электронного бронирования в «Дія».

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в парламент и правительство Украины с просьбой срочно решить пять ключевых проблем по вопросам бронирования.

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