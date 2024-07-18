В «Дія» заработало электронное бронирование — Finance.ua

В «Дія» заработало электронное бронирование
В приложении «Дія» завершено тестирование и запущена новая услуга бронирования военнообязанных. Теперь украинцы могут оформить бронирование всего за час, не выходя из дома.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
«Теперь руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал «Дія», — говорится в сообщении.
Как работает бронирование через «Дія»:
- Соответствующие министерства и ОВ вносят в Единый перечень предприятий, имеющих право на бронирование работников.
- Руководители предприятий представляют через «Дія» списки военнообязанных, которых нужно забронировать.
- Система автоматически проверяет данные военнообязанных через реестры. При этом военнообязанный должен быть официально трудоустроен, его военно-учетные данные должны быть в Реестре военнообязанных «Оберег».
- «Дія» в течение суток посылает уведомление руководителя о результате рассмотрения.
- В случае положительного решения система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в Резерв+.
Человек также может получить бумажное подтверждение бронирования. А также по желанию предоставить документы на бронирование в бумажном формате. Обе формы подачи документов будут иметь одинаковый вес.
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По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, процесс бронирования занимает не больше часа.
«Услуга работает в несколько кликов, а результата следует ждать не дольше часа времени. В этом сервисе мы автоматизировали все процессы, которые можно автоматизировать», — рассказал он.
Справка Finance.ua:
- Напомним, 4 июля было анонсировано бета-тестирование электронного бронирования в «Дія».
- Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в парламент и правительство Украины с просьбой срочно решить пять ключевых проблем по вопросам бронирования.
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