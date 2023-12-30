Новый закон о мобилизации: ограниченно пригодным придется повторно пройти ВЛК — Finance.ua
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Новый закон о мобилизации: ограниченно пригодным придется повторно пройти ВЛК

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Украинские мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными для службы в армии, должны будут пройти повторно военную врачебную комиссию, если Верховная Рада примет новый закон о мобилизации.
Действующая редакция законопроекта, который накануне был внесен в парламент, предусматривает отмену такого понятия, как «ограниченно пригодный к военной службе». Вместо этого предлагается распределять мужчин на пригодных и непригодных к службе.
Следовательно, чтобы «ограниченно пригодный» гражданин попал в категорию пригодных или непригодных, ему придется пройти военную врачебную комиссию повторно. Для выполнения этого требования таким гражданам предоставляется шесть месяцев.

Новый закон о мобилизации в Украине

Накануне Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и военного учета. Он, в частности, предполагает:
  • уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • отмена срочной военной службы и введение для всех граждан Украины младше 25 лет базовой общевойсковой подготовки;
  • ограничение прав граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождения военной службы

Справка Finance.ua:

  • Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы». В законопроекте предлагают, что повестка о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки может быть направлена ​​гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.
По материалам:
УНІАН
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