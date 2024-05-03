Мобилизация в Украине: как часто нужно проходить ВВК — Finance.ua
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Мобилизация в Украине: как часто нужно проходить ВВК

Личные финансы
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В связи с военным положением, частота прохождения ВВК также претерпела изменения. Военно-врачебную комиссию необходимо проходить раз в год.
Об этом сказал представитель Генштаба ВСУ, полковник Юрий Глущенко.
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«С момента опубликования закона лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые уже сейчас обновляют свои данные в ТЦК, со вступлением в силу закона 18 мая не должны во второй раз приходить в ТЦК. Мы уже такие указания дали. Конечно, у человека за год могут произойти существенные изменения в состоянии здоровья. Возможно, нужно будет где-то пролечиться. Через год человек может получить травму, заболеть, не дай Бог, серьезными заболеваниями. Поэтому обращением в ВВК либо подтверждается пригодность к военной службе, либо выносится другое решение», — объяснил он.
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Напомним, военнообязанный гражданин в мирное время проходит военно-врачебную комиссию раз в пять лет. Но есть изменения в этот приказ, которые предусматривают прохождение ВВК во время военного положения раз в год. Если гражданин не посещает военкомат и не проходит ВВК, его данные будут передавать в Нацполицию.

Справка Finance.ua:

  • Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. После этого мужчины от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои военно-учетные персональные данные.
  • Обновить данные можно одним из трех способов, пояснил член комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Первый — в ТЦК и СП.
  • Второй — зарегистрировать электронный кабинет и через него обновить дистанционно. Третий — воспользоваться услугами ЦПАУ.
По материалам:
НВ
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