Мобилизация с 25 лет: кто теперь обязан нести службу — Finance.ua

Мобилизация с 25 лет: кто теперь обязан нести службу Сегодня 19:44 — Казна и Политика

Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал сразу несколько законопроектов, непосредственно влияющих на мобилизацию в Украине. В частности, президент снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и отменил статус «ограниченно пригодных».

«На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым на день отправления в воинскую часть исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва», — говорится в документе.

В то же время там уточняется, что во время действия военного положения призывные комиссии должны провести медосмотр призывников, состоящих на военном учете и достигших 25-летнего возраста. И в случае признания пригодными к военной службе их поставят на военный учет и признают военнообязанными.

Это означает, что мужчин в возрасте 25 лет можно будет мобилизовать в армию, даже если они не служили срочную службу и не имеют военного опыта.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Электронный кабинет призывников

Также Зеленский подписал проект № 10 062 об усовершенствовании порядка обработки и использования данных из реестров для военного учета и получения статуса ветерана войны.

В частности, он позволяет перенос украинских военных IT-систем в облачные хранилища стран-членов НАТО в рамках усиления киберзащиты. А также обеспечивает запуск цифровых учетных документов (сертификатов) с усовершенствованием системы «Оберег» — электронного Реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, предполагается запуск портала электронных услуг, с помощью которого можно будет оформить статус участника боевых действий онлайн, офлайн или автоматически при наличии нужных данных в системе.

Реестр будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Он будет наполняться сведениями посредством электронного взаимодействия с информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, держателями которых являются государственные органы.

Доступ в Реестр будут иметь Минобороны, СБУ, органы разведки, оперативные командования, а также ТЦК областей.

В Реестре будут содержаться следующие сведения:

— персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

— служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

— данные о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Ожидается, что е-кабинет заработает во ІІ квартале 2024 года.

Отмена ограниченной годности

В Украине до принятия этого закона было три вида решений военно-врачебной комиссии по потенциальным призывникам: пригодный, ограниченно пригодный и непригодный.

Теперь же подписан проект закона № 10 313, исключающий статус «ограниченно пригодный». Таким образом, врачебная комиссия может сделать два вывода — пригодный или непригодный.

Также устанавливается обязанность для украинцев, ранее признанных ограниченно пригодными, в течение 9 месяцев пройти повторный медосмотр. Но такой осмотр будет возможен после того, как подзаконные акты приведут в соответствие с новым законом.

Кроме того, теперь на уровне закона установлена ​​норма о выплате 15 млн гривен семье погибшего военного.

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