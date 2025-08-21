Верховная Рада ограничила доступ к Реестру недвижимости — Finance.ua

Верховная Рада ограничила доступ к Реестру недвижимости
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 11533, ограничивающий доступ в Реестр прав на недвижимое имущество.
Как пишет народный депутат Ярослав Железняк, за принятие документа проголосовал 231 народный депутат.
Как рассказала народный депутат Ирина Геращенко, документ предусматривает временное ограничение доступа к части публичных данных, касающихся предприятий ВПК, которое будет действовать на период военного положения и год после его завершения. Речь идет о предприятиях, производящих или поставляющих вооружение, технику, боеприпасы, системы связи, БПЛА.
Ограничение данных охватывает:
- техническую информацию в патентах, авторских правах и Prozorro;
- судебные решения, раскрывающие логистику, спецификации или контрагентов;
- координаты объектов, кадастровые номера, адреса производственных площадок.
В Центре противодействия коррупции заявили, что депутаты сделали еще один шаг, чтобы скрыть коррупционные доходы.
«Законопроект № 11533 ограничивает доступ к данным о недвижимости — одному из ключевых инструментов журналистов в разоблачении коррупции», — пояснили в ЦПК.
Законопроект на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих каким-либо юридическим лицам.
«Такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в том числе коррупционных. Законопроект также повлияет и на обычных граждан. Если вдруг вы решите купить недвижимость от строительной компании — выяснить перед покупкой, действительно ли она принадлежит такому юрлицу, будет сложно», — отметили там.
В фонде DEJURE говорят, что «коррупционеры начнут переписывать свое имущество на юрлиц, и общество не узнает, где спрятана очередная „вилла судьи“ или „дача прокурора“. Журналистам станет сложнее разоблачать коррупционеров, а общественность не сможет в полной мере проверять добропорядочность».
