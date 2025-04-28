У додатку «Резерв+» з’являться нові типи відстрочок: у Міноборони розповіли деталі — Finance.ua

У додатку «Резерв+» з’являться нові типи відстрочок: у Міноборони розповіли деталі Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси

У додатку «Резерв+» з’являться нові типи відстрочок: у Міноборони розповіли деталі

У застосунку «Резерв+» стануть доступними нові типи відстрочок для людей із тимчасовою непрацездатністю та для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Типи відстрочок

У травні Міністерство оборони планує запустити два нові типи відстрочок:

для осіб із тимчасовою непрацездатністю на строк від 6 до 12 місяців;

для громадян, у яких один із подружжя проходить службу і є дитина до 18 років.

Крім того, в одному з наступних оновлень у застосунку з’являться відстрочки для вчителів.

За словами Черногоренко, загалом до кінця 2025 року в «Резерв+» працюватимуть 35 різних типів відстрочок.

«Кожна третя відстрочка в країні оформлюється через „Резерв+“. Загалом у застосунку вже близько 4 мільйонів користувачів. Кожен із них має свої життєві обставини», — підкреслила заступниця міністра.

Також Черногоренко анонсувала можливість автоматичного продовження відстрочок, які були оформлені онлайн через «Резерв+».

Нагадаємо, раніше у Резерв+ стали доступні відстрочки для людей з інвалідністю, дані про яких є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери.

Щоб оформити відстрочку , треба натиснути на три крапки на головному екрані застосунку Резерв+, вибрати пункт «Подати запит на відстрочку», а потім відповідну категорію.

Згодом користувач отримає сповіщення із результатом. Якщо даних в реєстрі не знайдено, варто звернутися до Управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу.

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