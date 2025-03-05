Як оформити відстрочку від мобілізації в 2025 році (підстави та документи) — Finance.ua

Як оформити відстрочку від мобілізації в 2025 році (підстави та документи) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Як оформити відстрочку від мобілізації в 2025 році (підстави та документи)

В Міністерстві юстиції України повідомили , хто має право на відстрочку в 2025 році.

Розповідаємо про підстави, порядок подання заяви та необхідні документи станом на березень 2025 року.

Хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації:

військовозобов’язані, які мають на утриманні 3 дітей і регулярно платять аліменти;

військовозобов’язані, які самостійно виховують дітей:

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини записаний зі слів матері;

військовозобов’язані, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

військовозобов’язані, які виховують важкохвору дитину:

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

військовозобов’язані, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю І чи ІІ групи;

вйськовозобов’язані, які утримують усиновлену дитину до 18 років;

один з подружжя, хто виховує дитину, якщо другий служить;

військовослужбовці, які постійно доглядають хворих близьких:

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, чи рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи потребують постійного догляду;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи

з причин: встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

— військовозобов'язані, які мають на утриманні батьків (своїх чи дружини) з інвалідністю І чи ІІ групи;

— рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки, які доглядають особу з інвалідністю І або ІІ групи;

— викладачі та вчителі, наукові, науково-педагогічні працівники на 0,75 ставки і більше;

студенти денної чи дуальної форми навчання;

звільнені з полону.

Повний перелік категорій осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у ст. 23 Закону України « Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ».

Куди подавати заяву про відсрочку

Голові комісії районного (міського) ТЦК та СП або його відділу.

До заяви додати документи або засвідчені копії, що підтверджують право на відстрочку.

Повний перелік документів в залежності від причини надання відстрочку, у Додатку 5 Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 560

Копії документів можна засвідчити особисто або у нотаріуса.

Терміни розгляду заяви

Комісія має розглянути заяву протягом 7 днів з дати її отримання. Якщо комісія звертається до держорганів по додаткову інформацію, то термін може бути продовжений. Заяву мають розглянути не пізніше наступного дня з дня отримання інформації за запитом.

Результати

Про підсумки розгляду заяви мають повідомити заявника телефоном, електронною поштою або поштою на наступний день після ухвали.

Якщо рішення позитивне — мають надати довідку із зазначенням строку відстрочки.

У разі відмови — повідомити письмово із зазначенням причин відмови. Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

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