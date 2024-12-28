Мобілізація ув’язнених: нардепка розповіла, скільки засуджених готові приєднатися до ЗСУ — Finance.ua
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Мобілізація ув’язнених: нардепка розповіла, скільки засуджених готові приєднатися до ЗСУ

Казна та Політика
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В Україні після ухвалення закону про мобілізацію ув’язнених тисячі засуджених висловили бажання приєднатися до Сил оборони. На відміну від РФ, у нашій країні такі люди самі вирішують, чи вступати їм до лав армії.
Про це заявила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк в інтерв’ю для «Українського радіо».
«У мене є останні дані, які стосуються кінця літа. Понад 5 тисяч засуджених подали на той час відповідні документи на те, щоб бути мобілізованими. Були навіть на той час уже й перші жінки, які також хотіли скористатися цією можливістю. Ми розраховували, коли ухвалювали таке законодавство, що наш мобілізаційний ресурс буде приблизно 10 тисяч осіб, які будуть придатні до служби. Давайте ж не забувати, що там потрібно ще обов’язково пройти і ВЛК, і психологічну експертизу для того, щоб ці люди були повноцінними бойовими одиницями і захищали нашу країну», — сказала вона.
Шуляк зазначила, що в Росії ув’язнених примусово мобілізують і кидають на фронт. За її словами, в Україні ж мобілізація засуджених відбувається за добровільною згодою.
«Причому за згодою як самого засудженого, так і за згодою відповідної військової частини. І командир військової частини може відмовитися, якщо йому за певними параметрами така людина не підходить, або в нього, наприклад, є якісь сумніви. Тобто добровільна згода з двох сторін», — підкреслила нардеп.
За матеріалами:
УНІАН
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