В ТЦК объяснили, в каких случаях отсрочка не гарантирует освобождения от мобилизации — Finance.ua

В ТЦК объяснили, в каких случаях отсрочка не гарантирует освобождения от мобилизации Сегодня 19:07 — Личные финансы

В ТЦК объяснили, в каких случаях отсрочка не гарантирует освобождения от мобилизации

Военнообязанные, имеющие право на отсрочку, но не оформившие ее должным образом, могут быть мобилизованы на общих условиях.

Об этом сообщил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского областного ТЦК и СП Роман Грунда.

Когда предоставляется отсрочка от призыва

Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам:

по семейным обстоятельствам;

по состоянию здоровья;

для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

«Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена», — пояснил Грунда.

Для того чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 «О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации»;

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации на 90 дней до 9 ноября.

Справка Finance.ua:

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что экономическое бронирование от мобилизации в Украине могут ввести до конца текущего года. Это решение может принести в бюджет в месяц около 8 миллиардов гривен;

законом предусмотрено бронирование для нескольких категорий граждан. Так, с 1 сентября на отсрочку могут рассчитывать: народные депутаты и их помощники; бенефициарные собственники предприятий критической важности; государственные служащие, занимающиеся аналитикой законопроектов или поддержкой информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде и Кабинете Министров;



в настоящее время около 930 000 военнообязанных украинцев забронированы от мобилизации. За неделю это количество превысит предел в 1 млн.



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