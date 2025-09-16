«Укрпочта» может стать прибыльной до 2028 года — сценарии от правительства Сегодня 15:47

По базовому сценарию, предполагающему рост доходов в среднем на 9%, «Укрпочта» будет прибыльной в 2025—2028 годах.

Об этом говорится в материалах проекта закона «О государственном бюджете Украины на 2026 год», внесенного правительством в Верховную Раду.

«Согласно ожиданиям АО Укрпочта, по базовому сценарию в 2025—2028 годах деятельность компании будет прибыльной, что обеспечивается ростом доходов от посылок и управляемым ростом расходов», — отмечается в документах.

Согласно им: прибыль до налогообложения «Укрпочты» ожидается на таком уровне:

2025 год — 0,23 млрд грн,

2026-й — 0,13 млрд грн,

2027-й — 0,32 млрд грн,

2028-й — 0,40 млрд грн.

Согласно ожиданиям, по базовому сценарию долг компании снизится с 1,5 млрд грн в 2025 году до 1,0 млрд грн в 2028 году.

Альтернативный негативный сценарий

«По альтернативному сценарию, результат деятельности компании более волатильный — с положительного в 2025 году снижается до убытков в 2026 году из-за роста операционных расходов и амортизации и умеренно возобновляется прибыль с 2027 года. По негативному сценарию ожидается отрицательный финансовый результат деятельности компании в течение всего периода, резко ухудшаясь после 2025 года», — говорится в материалах.

Кроме того, базовый сценарий предполагает отсутствие влияния вооруженной агрессии рф на работу морских портов и их выход на полную мощность с 2026 года, постепенное возвращение к рыночным условиям с 2026 года, снижение обменного курса гривны к доллару США в среднем на 3,2% годовых, инфляцию в Украине в среднем 8,7% в год и замедление международной инфляции, что дает возможность ослабить монетарную политику.

Альтернативный сценарий предполагает полное возобновление судоходства в Черном море и постепенное возвращение к рыночным условиям только с 2027 года, негативный — в этом году, но позже, а также несколько большую девальвацию (4,5% и 8,9%) и инфляцию (10,2%-9,8%).

Что известно о долгах «Укрпочты»

Как отмечается, долговая нагрузка «Укрпочты высокая»: долг к активам в 2024 году составляет 98%. В настоящее время капитальные расходы сосредоточены на реализации проекта по развитию логистической сети, финансирование по кредитному соглашению с ЕБРР и ЕИБ на сумму EUR63 млн и EUR30 млн.

Сегодня СМИ сообщили, что по мнению Нацбанка, финансовое положение «Укрпочты» является критическим, а ее капитализация снизилась в 13 раз — с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что «создает реальные риски дефолта компании со стороны кредиторов в проекции дальнейшего „проедания“ капитала».

В то же время генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский отрицает обвинения в недостаточной капитализации и объясняет ее изменениями методологии НБУ. Он также заявил, что компания не нуждается в докапитализации из госбюджета и до 1 января 2026 года выполнит требования Нацбанка по капиталу собственными ресурсами.

