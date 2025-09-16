Признаки качественного жилья: на что стоит обратить внимание — мнение эксперта Сегодня 17:00 — Недвижимость

Выбирая квартиру или дом, владельцы все чаще интересуются не только местоположением или ценой, но и тем, насколько жилье будет безопасным и комфортным.

Об этом рассказал эксперт по строительству Назар Процик, пишет 24tv.ua.

На что следует обратить внимание при выборе жилья:



Тепло и энергоэффективность

Тепло в доме зависит не только от материала стен — кирпича, керамоблока или газоблока, но и от их толщины и правильности возведения. Важным фактором является качественное утепление фасада: если оно сделано с нарушениями, в доме могут появиться холодные зоны. Кроме того, потери тепла возможны через крышу или окна.

Шумоизоляция

Не менее важным критерием комфорта является шумоизоляция. Современные решения, такие как «плавающие полы» или специальные шумоизолирующие стены, помогают значительно снизить ударный шум. Материалы также имеют значение: например, полнотелый кирпич лучше изолирует звук, чем пустотелый.

Впрочем, эксперт по строительству отмечает, что безопасность дома определяется не только выбором материалов, но и тем, как их применяют, в частности:

толщина стен,

качество утепления,

правильное сочетание технологий.

Все это влияет на то, насколько жилье будет долговечным и способным выдержать условия эксплуатации.

Например, дом можно строить «в кирпич», а можно «в полкирпича» — это оказывает существенное влияние на тепло- и шумоизоляцию. Так же утепление фасада может быть разной толщины: 10 сантиметров минеральной ваты или 15 или даже 20 — и от этого также зависит, насколько комфортно будет в квартире, — пояснил Назар Процик.

Специалисты отмечают: комфорт и безопасность — это результат не одного фактора, а комплекса решений. Материалы, технологии и профессионализм застройщика в сочетании обеспечивают тепло, тишину и надежность дома.

Напомним, в значительной части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 401/м².

Самые низкие цены — в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области. Интерес к новостройкам среди пользователей в августе возрос по всей территории страны.

Наибольший рост предложения по продаже вторичного жилья появился в Закарпатской и Черкасской областях.

По данным маркетплейса DIM. RIA, стоимость вторичного жилья по сравнению с прошлым месяцем четкой тенденции не демонстрирует: цены колеблются в пределах нескольких процентов в разных регионах. В годовом измерении рост почти по всей стране.

В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составляет $95,2 тыс., что на 12% выше, чем годом ранее.

Рост интереса к вторичному жилью зафиксирован практически во всех регионах Украины: наибольшая динамика — в Ровенской (+34%) и Тернопольской (+25%) областях.

