Признаки качественного жилья: на что стоит обратить внимание — мнение эксперта
Выбирая квартиру или дом, владельцы все чаще интересуются не только местоположением или ценой, но и тем, насколько жилье будет безопасным и комфортным.
Об этом рассказал эксперт по строительству Назар Процик, пишет 24tv.ua.
На что следует обратить внимание при выборе жилья:
- Тепло и энергоэффективность
Тепло в доме зависит не только от материала стен — кирпича, керамоблока или газоблока, но и от их толщины и правильности возведения. Важным фактором является качественное утепление фасада: если оно сделано с нарушениями, в доме могут появиться холодные зоны. Кроме того, потери тепла возможны через крышу или окна.
- Шумоизоляция
Не менее важным критерием комфорта является шумоизоляция. Современные решения, такие как «плавающие полы» или специальные шумоизолирующие стены, помогают значительно снизить ударный шум. Материалы также имеют значение: например, полнотелый кирпич лучше изолирует звук, чем пустотелый.
Впрочем, эксперт по строительству отмечает, что безопасность дома определяется не только выбором материалов, но и тем, как их применяют, в частности:
- толщина стен,
- качество утепления,
- правильное сочетание технологий.
Все это влияет на то, насколько жилье будет долговечным и способным выдержать условия эксплуатации.
Например, дом можно строить «в кирпич», а можно «в полкирпича» — это оказывает существенное влияние на тепло- и шумоизоляцию. Так же утепление фасада может быть разной толщины: 10 сантиметров минеральной ваты или 15 или даже 20 — и от этого также зависит, насколько комфортно будет в квартире, — пояснил Назар Процик.
Специалисты отмечают: комфорт и безопасность — это результат не одного фактора, а комплекса решений. Материалы, технологии и профессионализм застройщика в сочетании обеспечивают тепло, тишину и надежность дома.
Напомним, в значительной части регионов наблюдается рост стоимости квадратного метра. Киев остается самым дорогим городом: средняя стоимость квадратного метра в столице — $1 401/м².
Самые низкие цены — в прифронтовых регионах, таких как Сумская и Запорожская области. Интерес к новостройкам среди пользователей в августе возрос по всей территории страны.
Депозиты в банках
Наибольший рост предложения по продаже вторичного жилья появился в Закарпатской и Черкасской областях.
По данным маркетплейса DIM. RIA, стоимость вторичного жилья по сравнению с прошлым месяцем четкой тенденции не демонстрирует: цены колеблются в пределах нескольких процентов в разных регионах. В годовом измерении рост почти по всей стране.
В Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры в августе составляет $95,2 тыс., что на 12% выше, чем годом ранее.
Рост интереса к вторичному жилью зафиксирован практически во всех регионах Украины: наибольшая динамика — в Ровенской (+34%) и Тернопольской (+25%) областях.
Поделиться новостью
Также по теме
Признаки качественного жилья: на что стоит обратить внимание — мнение эксперта
Реформа правил аренды жилья в Украине: что изменится
Как изменились цены на покупку квартир за год по Украине
В каком городе Украины сейчас труднее всего продать и купить недвижимость
Где дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Украине (инфографика)
Сколько времени продаются квартиры на столичной вторичке