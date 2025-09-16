Уровень вакансий в ЕС: где больше всего (инфографика)
Согласно данным, опубликованным Евростатом, во втором квартале 2025 года уровень вакансий в еврозоне составил 2,2%, что меньше, чем 2,4% в первом квартале 2025 года.
Среди государств-членов Евросоюза самые высокие показатели вакансий во втором квартале 2025 года были зафиксированы:
- в Нидерландах (4,2%)
- Бельгии (3,9%),
- Австрии (3,4%),
- Кипр (3,3%)
- Мальта (3,2%).
Самые низкие показатели:
- в Румынии (0,6%),
- Испании (0,8%)
- Польше (по 0,8%),
- Болгарии (0,9%).
В еврозоне уровень вакансий во втором квартале 2025 года составил:
- 2,0% в промышленности и строительстве,
- 2,4% в сфере услуг.
В ЕС этот показатель составлял:
- 1,8% в промышленности и строительстве,
- 2,3% в сфере услуг.
По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года уровень вакансий увеличился в 5 государствах-членах, остался стабильным в 3 государствах-членах и снизился в 19 государствах-членах.
Увеличение наблюдалось на Кипре (+0,3 п.п.), в Литве и на Мальте (у обоих +0,2 п.п.), далее следуют Болгария и Эстония (+0,1 п.п. у обоих).
За исключением Чехии, на которую повлиял методологический перерыв в первом квартале 2025 года, наибольшее снижение было зафиксировано в Греции (-0,9 п.п.), Финляндии (-0,7 п.п.), далее следуют Германия и Австрия (в обоих -0,6 п.п.).
Ранее писали, что люди в Южной Европе все больше сообщают о большем беспокойстве относительно получения справедливой заработной платы на основе своих навыков и опыта, тогда как работники в скандинавских странах менее обеспокоены этим.
В 22 странах ЕС по меньшей мере половина респондентов обеспокоены тем, что не получают справедливую зарплату. Самый высокий уровень беспокойства отчетливо наблюдается в Южной Европе. К ним относятся Португалия (86%), Кипр (86%), Греция (85%), Италия (84%), Хорватия (83%) и Испания (81%).
Три скандинавские страны и Нидерланды сообщают о самом маленьком беспокойстве относительно справедливости заработной платы: Дания (19%), Швеция (26%), Нидерланды (28%) и Финляндия (34%).
