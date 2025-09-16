0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Уровень вакансий в ЕС: где больше всего (инфографика)

Личные финансы
17
Уровень вакансий в ЕС: где больше всего (инфографика)
Уровень вакансий в ЕС: где больше всего (инфографика)
Согласно данным, опубликованным Евростатом, во втором квартале 2025 года уровень вакансий в еврозоне составил 2,2%, что меньше, чем 2,4% в первом квартале 2025 года.
Уровень вакансий в ЕС: где больше всего (инфографика)
Среди государств-членов Евросоюза самые высокие показатели вакансий во втором квартале 2025 года были зафиксированы:
  • в Нидерландах (4,2%)
  • Бельгии (3,9%),
  • Австрии (3,4%),
  • Кипр (3,3%)
  • Мальта (3,2%).
Самые низкие показатели:
  • в Румынии (0,6%),
  • Испании (0,8%)
  • Польше (по 0,8%),
  • Болгарии (0,9%).
В еврозоне уровень вакансий во втором квартале 2025 года составил:
  • 2,0% в промышленности и строительстве,
  • 2,4% в сфере услуг.
В ЕС этот показатель составлял:
  • 1,8% в промышленности и строительстве,
  • 2,3% в сфере услуг.
По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года уровень вакансий увеличился в 5 государствах-членах, остался стабильным в 3 государствах-членах и снизился в 19 государствах-членах.
Увеличение наблюдалось на Кипре (+0,3 п.п.), в Литве и на Мальте (у обоих +0,2 п.п.), далее следуют Болгария и Эстония (+0,1 п.п. у обоих).
За исключением Чехии, на которую повлиял методологический перерыв в первом квартале 2025 года, наибольшее снижение было зафиксировано в Греции (-0,9 п.п.), Финляндии (-0,7 п.п.), далее следуют Германия и Австрия (в обоих -0,6 п.п.).
Уровень вакансий в ЕС: где больше всего (инфографика)

Кредиты в Украине

Ранее писали, что люди в Южной Европе все больше сообщают о большем беспокойстве относительно получения справедливой заработной платы на основе своих навыков и опыта, тогда как работники в скандинавских странах менее обеспокоены этим.
В 22 странах ЕС по меньшей мере половина респондентов обеспокоены тем, что не получают справедливую зарплату. Самый высокий уровень беспокойства отчетливо наблюдается в Южной Европе. К ним относятся Португалия (86%), Кипр (86%), Греция (85%), Италия (84%), Хорватия (83%) и Испания (81%).
Три скандинавские страны и Нидерланды сообщают о самом маленьком беспокойстве относительно справедливости заработной платы: Дания (19%), Швеция (26%), Нидерланды (28%) и Финляндия (34%).

Страхование для выезда за границу

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems