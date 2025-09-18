НБУ ввела в обращение новую монету «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям» Сегодня 16:17

НБУ ввела в обращение новую монету «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям»

Национальный банк Украины ввел в обращение новую оборотную памятную монету «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям», которая отдает дань мужеству, самоотверженности и профессионализму украинских спасателей.



Дизайн монеты

Оборотная памятная монета «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям» имеет номинал 10 гривен, изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Аверс монеты — идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

На реверсе монеты изображен спасатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в полной экипировке, который держит в руках пожарный рукав и пожарный ствол. По кругу монеты размещены надписи: вверху — «Сміливі рятувати життя» — лозунг, отражающий основную миссию службы; внизу — ГСЧС Украины. Между надписями по обе стороны расположены стилизованные дубовые листки — элементы эмблемы службы.

Дизайн реверса монеты создала Алиса Иванова, аверса — Владимир Демьяненко. Скульптор — Анатолий Демяненко.

Обращение и реализация монеты

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета.

Национальный банк будет постепенно подкреплять такими оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Они будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен.

Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

В то же время часть тиража оборотной памятной монеты «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям» будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение эмблемы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Тираж роликов — 20 тыс. шт.

Купить ролик из 25 оборотных памятных монет «Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям» можно с 23 сентября 2025 года в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ (будет реализовано 12 тыс. таких роликов), а также в банках-дистрибьюторах.

