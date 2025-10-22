X запускает маркетплейс для неактивных никнеймов 22.10.2025, 00:42 — Технологии&Авто

X запускает маркетплейс для неактивных никнеймов

Соцсеть X запустит новый сервис — Handle Marketplace, который позволит пользователям покупать и резервировать неактивные никнеймы.

Об этом сообщает Verge.

Доступ к маркетплейсу получат подписчики уровня Premium Plus и Premium Business. Они смогут просматривать базу неактивных аккаунтов и подавать запрос на получение желаемого никнейма.

Все никнеймы делят на две категории:

приоритетные (Priority handles) — бесплатные, обычно это полные имена, фразы из нескольких слов или комбинации букв и цифр;

редкие (Rare handles) — будут продаваться за деньги. Их цена будет колебаться от $2 500 до более миллиона долларов в зависимости от популярности и уникальности.

Компания подчеркивает, что это не разовая акция, а долгосрочный сервис, направленный на привлечение новых платных пользователей.

Читайте также Маск выплатит 128 миллионов долларов бывшим топ-менеджерам Twitter

После смены никнейма предыдущий будет «заморожен», то есть его не сможет использовать никто другой. В будущем X может предложить платную функцию переадресации со старого профиля в новый.

Однако если пользователь решит снизить уровень подписки, система автоматически вернет ему первоначальное имя пользователя, а приобретенный никнейм будет потерян.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.