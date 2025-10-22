X запускает маркетплейс для неактивных никнеймов
Соцсеть X запустит новый сервис — Handle Marketplace, который позволит пользователям покупать и резервировать неактивные никнеймы.
Об этом сообщает Verge.
Доступ к маркетплейсу получат подписчики уровня Premium Plus и Premium Business. Они смогут просматривать базу неактивных аккаунтов и подавать запрос на получение желаемого никнейма.
Все никнеймы делят на две категории:
- приоритетные (Priority handles) — бесплатные, обычно это полные имена, фразы из нескольких слов или комбинации букв и цифр;
- редкие (Rare handles) — будут продаваться за деньги. Их цена будет колебаться от $2 500 до более миллиона долларов в зависимости от популярности и уникальности.
Компания подчеркивает, что это не разовая акция, а долгосрочный сервис, направленный на привлечение новых платных пользователей.
После смены никнейма предыдущий будет «заморожен», то есть его не сможет использовать никто другой. В будущем X может предложить платную функцию переадресации со старого профиля в новый.
Однако если пользователь решит снизить уровень подписки, система автоматически вернет ему первоначальное имя пользователя, а приобретенный никнейм будет потерян.
Поделиться новостью
Также по теме