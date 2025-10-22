0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

X запускает маркетплейс для неактивных никнеймов

Технологии&Авто
8
X запускает маркетплейс для неактивных никнеймов
X запускает маркетплейс для неактивных никнеймов
Соцсеть X запустит новый сервис — Handle Marketplace, который позволит пользователям покупать и резервировать неактивные никнеймы.
Об этом сообщает Verge.
Доступ к маркетплейсу получат подписчики уровня Premium Plus и Premium Business. Они смогут просматривать базу неактивных аккаунтов и подавать запрос на получение желаемого никнейма.
Все никнеймы делят на две категории:
  • приоритетные (Priority handles) — бесплатные, обычно это полные имена, фразы из нескольких слов или комбинации букв и цифр;
  • редкие (Rare handles) — будут продаваться за деньги. Их цена будет колебаться от $2 500 до более миллиона долларов в зависимости от популярности и уникальности.
Компания подчеркивает, что это не разовая акция, а долгосрочный сервис, направленный на привлечение новых платных пользователей.
Читайте также
После смены никнейма предыдущий будет «заморожен», то есть его не сможет использовать никто другой. В будущем X может предложить платную функцию переадресации со старого профиля в новый.
Однако если пользователь решит снизить уровень подписки, система автоматически вернет ему первоначальное имя пользователя, а приобретенный никнейм будет потерян.
По материалам:
Ain.Ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems