У камері iPhone Air і 17 Pro виявлено дефект, що псує фотографії

Оглядач CNN Underscored Генрі Кейсі виявив дефект роботи камери нового iPhone Air під час тестування пристрою на концерті. На зроблених за умов яскравого освітлення знімках з’являються візуальні артефакти — зокрема, чорні прямокутники та білі хвилясті лінії.
Зазначається, що аналогічні проблеми було помічено і при використанні iPhone 17 Pro. За оцінкою Кейсі, дефект виявлявся приблизно в одному з десяти кадрів, переважно під час зйомки світлодіодних екранів. Візуальні спотворення зачіпали ділянки зображення, на які безпосередньо потрапляло інтенсивне світло від дисплеїв.
Компанія Apple підтвердила наявність проблеми, відзначивши, що вона може виникати в дуже поодиноких випадках, коли яскравий LED-дисплей спрямований безпосередньо в об’єктив камери. Представники компанії повідомили, що помилка вже виправлена ​​і рішення буде включено до одного з найближчих оновлень iOS. Конкретні терміни виходу патчу не уточнюються. Старт продажів iPhone 17 заплановано на 19 вересня.
За матеріалами:
itechua
