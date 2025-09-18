0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Успішна приватизація: переможець аукціону сплатив 608,1 млн грн за 100% акцій «Вінницяпобутхім»

Фондовий ринок
32
Успішна приватизація: переможець аукціону сплатив 608,1 млн грн за 100% акцій «Вінницяпобутхім»
Успішна приватизація: переможець аукціону сплатив 608,1 млн грн за 100% акцій «Вінницяпобутхім»
За підсумками аукціону з приватизації 100% акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім» держава отримала 608,1 млн грн, що вдвічі перевищує стартову ціну.
Про це повідомляє Фонд державного майна України.
Переможцем торгів стало ТОВ «АФІНА-ГРУП». Це означає, що націоналізований актив, який раніше належав підсанкційному російському олігарху, повертається до активного економічного життя з користю для нашої держави.
Кошти вже надійшли до бюджету і будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — на відновлення країни.
«Ми вчергове бачимо гарний результат великої приватизації: націоналізований актив, який раніше належав підсанкційному російському бізнесу, повернувся в економіку України. Це подвійна перемога для держави: ми позбавляємось впливу країни-агресора та одночасно отримуємо понад 600 мільйонів гривень, які вже надійшли до бюджету і працюватимуть на відновлення країни. Приватизація показує, що навіть у складних умовах війни ми можемо залучати інвестиції, зберігати робочі місця та створювати нові можливості для розвитку бізнесу й економіки загалом», — наголосила в. о. Голови Фонду держмайна України Іванна Смачило.
Покупець тепер зобов’язаний виконати всі умови приватизації. Успішні приклади приватизації демонструють: інвестиції в державні об’єкти — це не лише вигідна можливість для бізнесу, а й внесок у розвиток економіки та відновлення України.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems