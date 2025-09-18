Успішна приватизація: переможець аукціону сплатив 608,1 млн грн за 100% акцій «Вінницяпобутхім»
За підсумками аукціону з приватизації 100% акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім» держава отримала 608,1 млн грн, що вдвічі перевищує стартову ціну.
Про це повідомляє Фонд державного майна України.
Переможцем торгів стало ТОВ «АФІНА-ГРУП». Це означає, що націоналізований актив, який раніше належав підсанкційному російському олігарху, повертається до активного економічного життя з користю для нашої держави.
Кошти вже надійшли до бюджету і будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії — на відновлення країни.
«Ми вчергове бачимо гарний результат великої приватизації: націоналізований актив, який раніше належав підсанкційному російському бізнесу, повернувся в економіку України. Це подвійна перемога для держави: ми позбавляємось впливу країни-агресора та одночасно отримуємо понад 600 мільйонів гривень, які вже надійшли до бюджету і працюватимуть на відновлення країни. Приватизація показує, що навіть у складних умовах війни ми можемо залучати інвестиції, зберігати робочі місця та створювати нові можливості для розвитку бізнесу й економіки загалом», — наголосила в. о. Голови Фонду держмайна України Іванна Смачило.
Покупець тепер зобов’язаний виконати всі умови приватизації. Успішні приклади приватизації демонструють: інвестиції в державні об’єкти — це не лише вигідна можливість для бізнесу, а й внесок у розвиток економіки та відновлення України.
