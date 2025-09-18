ТОП-6 найтонших смартфонів на Android (фото) Сьогодні 03:50 — Фондовий ринок

Новий iPhone Air — смартфон радше іміджевий. Однак це не скасовує того факту, що пристрій доволі потужний і пропонує хоч одну, але флагманську основну камеру, а також топовий селфі-модуль і відмінний екран. Усе це робить його унікальною новинкою — але лише для тих, хто ставить у пріоритет ультратонкий корпус: його товщина становить 5,6 мм.

Якщо розглядати саме товщину, то iPhone Air далеко не рекордсмен — він лише піонер у лінійці Apple. Наприклад, ще у 2014 році вийшов Oppo R5 з корпусом 4,85 мм, а слідом і Vivo X5Max товщиною 4,75 мм. Сьогодні в світі Android теж чимало надтонких пристроїв у різних цінових категоріях. У цій добірці — ті, що досі актуальні й можуть зацікавити, якщо вам важлива саме товщина корпусу.

1. Samsung Galaxy S25 Edge (товщина: 5,8 мм.)

Galaxy S25 Edge сміливо можна назвати головним конкурентом iPhone Air. Він теж позиціонується як ультратонкий флагман і теж отримав відносно невеликий акумулятор на 3900 мА·год (у iPhone Air — 3149 мА·год). Але, за тестами GSMArena, із автономністю все не так уже й погано: у змішаному режимі роботи він тримається на рівні Galaxy S24 і Galaxy S25 FE. Гарну енергоефективність і продуктивність забезпечує топовий процесор Snapdragon 8 Elite у парі з 12 ГБ оперативної пам’яті. Екран теж не став компромісом: 6,7-дюймова панель LTPO AMOLED 2X із роздільною здатністю 3120×1440 пікселів, частотою 120 Гц і склом Gorilla Glass Ceramic 2. Ззаду — Gorilla Glass Victus 2, а корпус титановий і захищений від води.

2. ZTE Nubia Air (товщина: 5,9 мм.)

Спроба китайського бренду ZTE випустити свій Air ще до презентації Apple. Смартфон поки що не вийшов у продаж, але відомо, що коштуватиме близько 250 євро. Це зовсім не флагман і аналогом iPhone його назвати складно, але для поціновувачів тонкого корпусу цілком підходить. ZTE Nubia Air вирізняється топовим захистом від води — IP68/IP69K, тобто апарат витримує навіть гарячу воду та струмінь під високим тиском.

Корпус алюмінієвий з посиленням. Екран — 6,78 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 2720×1224 пікселі, частота 144 Гц, покритий склом Corning Gorilla Glass 7i. Батарея на 5000 мА·год підтримує зарядку 33 Вт. Основна камера — 50 Мп, два інші модулі допоміжні. Селфі-камера — 20 Мп.

3. Tecno Spark Slim (товщина: 5,9 мм.)

Цей смартфон більше схожий на iPhone Air зовні, але відрізняється позиціонуванням. Ціна ще не оголошена, але очевидно, що це максимум середній сегмент. При товщині корпусу менше 6 мм вдалося вмістити батарею на 5160 мА·год із зарядкою 45 Вт. Повна зарядка займає менше години.

Екран аналогічний попередньому — 6,78 дюйма, 2720×1224 пікселі, частота 144 Гц. Усередині — MediaTek Helio G200 (6 нм) і 8 ГБ ОЗП. Камера одна — на 50 Мп, хоча ззаду два об’єктиви, оформлені у вигляді LED-підсвітки з динамічними ефектами, що імітують очі та усмішку.

4. Infinix Hot 60 Pro+ (товщина: 5,95 мм.)

Практично повний аналог Tecno Spark Slim — ніби з одного заводу, але в іншій «обгортці». Hot 60 Pro+ отримав той самий MediaTek Helio G200, ідентичний дисплей із такою ж роздільною здатністю, частотою та яскравістю до 4500 ніт. Навіть акумулятор має ті ж параметри. Відмінності — у дизайні та камерах: ззаду три «ока», але робочий модуль один — теж на 50 Мп. Корпус має захист IP65 і витримує падіння з висоти до 1,5 м, хоча сертифікації MIL-STD-810H немає.

5. Samsung Galaxy Z Flip7 (товщина: 6,5 мм.)

«Розкладачки» — інший формфактор, але якщо головне — товщина, їх також можна розглядати як альтернативу iPhone Air. У Galaxy Z Flip7 корпус у розкладеному вигляді лише 6,5 мм, і за деякими параметрами він цілком конкурує з новинкою Apple. Внутрішній екран — 6,9-дюймовий Dynamic LTPO AMOLED 2X із роздільною здатністю 2520×1080 пікселів, частотою 120 Гц і яскравістю до 2600 ніт. У складеному вигляді доступний зовнішній дисплей на 4,1 дюйма. За продуктивність відповідає Exynos 2500 (3 нм) із 12 ГБ ОЗП.

6. Honor Magic V5 (товщина: 4,1/8,8 мм.)

Продовжуючи тему складаних смартфонів, що вражають товщиною, варто згадати Honor Magic V5. Це найтонший «фолд» — лише 4,1 мм у розкладеному стані. Якщо користуватись зовнішнім екраном — 8,8 мм. Це робить його одним із найзручніших у своєму формфакторі. Щоправда, потрібно враховувати суттєво випираючий блок камер, який може трохи псувати враження. Зате модулі тут флагманські: 64-мегапіксельний перископ, 50-мегапіксельний ширик і 50-мегапіксельний основний сенсор. Фронтальна камера на кожному екрані — по 20 Мп.

