Новий iPhone Air — смартфон радше іміджевий. Однак це не скасовує того факту, що пристрій доволі потужний і пропонує хоч одну, але флагманську основну камеру, а також топовий селфі-модуль і відмінний екран. Усе це робить його унікальною новинкою — але лише для тих, хто ставить у пріоритет ультратонкий корпус: його товщина становить 5,6 мм.
Якщо розглядати саме товщину, то iPhone Air далеко не рекордсмен — він лише піонер у лінійці Apple. Наприклад, ще у 2014 році вийшов Oppo R5 з корпусом 4,85 мм, а слідом і Vivo X5Max товщиною 4,75 мм. Сьогодні в світі Android теж чимало надтонких пристроїв у різних цінових категоріях. У цій добірці — ті, що досі актуальні й можуть зацікавити, якщо вам важлива саме товщина корпусу.

1. Samsung Galaxy S25 Edge (товщина: 5,8 мм.)

ТОП-6 найтонших смартфонів на Android (фото)
Galaxy S25 Edge сміливо можна назвати головним конкурентом iPhone Air. Він теж позиціонується як ультратонкий флагман і теж отримав відносно невеликий акумулятор на 3900 мА·год (у iPhone Air — 3149 мА·год). Але, за тестами GSMArena, із автономністю все не так уже й погано: у змішаному режимі роботи він тримається на рівні Galaxy S24 і Galaxy S25 FE. Гарну енергоефективність і продуктивність забезпечує топовий процесор Snapdragon 8 Elite у парі з 12 ГБ оперативної пам’яті. Екран теж не став компромісом: 6,7-дюймова панель LTPO AMOLED 2X із роздільною здатністю 3120×1440 пікселів, частотою 120 Гц і склом Gorilla Glass Ceramic 2. Ззаду — Gorilla Glass Victus 2, а корпус титановий і захищений від води.

2. ZTE Nubia Air (товщина: 5,9 мм.)

ТОП-6 найтонших смартфонів на Android (фото)
Спроба китайського бренду ZTE випустити свій Air ще до презентації Apple. Смартфон поки що не вийшов у продаж, але відомо, що коштуватиме близько 250 євро. Це зовсім не флагман і аналогом iPhone його назвати складно, але для поціновувачів тонкого корпусу цілком підходить. ZTE Nubia Air вирізняється топовим захистом від води — IP68/IP69K, тобто апарат витримує навіть гарячу воду та струмінь під високим тиском.
Корпус алюмінієвий з посиленням. Екран — 6,78 дюйма, AMOLED, роздільна здатність 2720×1224 пікселі, частота 144 Гц, покритий склом Corning Gorilla Glass 7i. Батарея на 5000 мА·год підтримує зарядку 33 Вт. Основна камера — 50 Мп, два інші модулі допоміжні. Селфі-камера — 20 Мп.

3. Tecno Spark Slim (товщина: 5,9 мм.)

ТОП-6 найтонших смартфонів на Android (фото)
Цей смартфон більше схожий на iPhone Air зовні, але відрізняється позиціонуванням. Ціна ще не оголошена, але очевидно, що це максимум середній сегмент. При товщині корпусу менше 6 мм вдалося вмістити батарею на 5160 мА·год із зарядкою 45 Вт. Повна зарядка займає менше години.
Екран аналогічний попередньому — 6,78 дюйма, 2720×1224 пікселі, частота 144 Гц. Усередині — MediaTek Helio G200 (6 нм) і 8 ГБ ОЗП. Камера одна — на 50 Мп, хоча ззаду два об’єктиви, оформлені у вигляді LED-підсвітки з динамічними ефектами, що імітують очі та усмішку.

4. Infinix Hot 60 Pro+ (товщина: 5,95 мм.)

ТОП-6 найтонших смартфонів на Android (фото)
Практично повний аналог Tecno Spark Slim — ніби з одного заводу, але в іншій «обгортці». Hot 60 Pro+ отримав той самий MediaTek Helio G200, ідентичний дисплей із такою ж роздільною здатністю, частотою та яскравістю до 4500 ніт. Навіть акумулятор має ті ж параметри. Відмінності — у дизайні та камерах: ззаду три «ока», але робочий модуль один — теж на 50 Мп. Корпус має захист IP65 і витримує падіння з висоти до 1,5 м, хоча сертифікації MIL-STD-810H немає.

5. Samsung Galaxy Z Flip7 (товщина: 6,5 мм.)

ТОП-6 найтонших смартфонів на Android (фото)
«Розкладачки» — інший формфактор, але якщо головне — товщина, їх також можна розглядати як альтернативу iPhone Air. У Galaxy Z Flip7 корпус у розкладеному вигляді лише 6,5 мм, і за деякими параметрами він цілком конкурує з новинкою Apple. Внутрішній екран — 6,9-дюймовий Dynamic LTPO AMOLED 2X із роздільною здатністю 2520×1080 пікселів, частотою 120 Гц і яскравістю до 2600 ніт. У складеному вигляді доступний зовнішній дисплей на 4,1 дюйма. За продуктивність відповідає Exynos 2500 (3 нм) із 12 ГБ ОЗП.

6. Honor Magic V5 (товщина: 4,1/8,8 мм.)

ТОП-6 найтонших смартфонів на Android (фото)
Продовжуючи тему складаних смартфонів, що вражають товщиною, варто згадати Honor Magic V5. Це найтонший «фолд» — лише 4,1 мм у розкладеному стані. Якщо користуватись зовнішнім екраном — 8,8 мм. Це робить його одним із найзручніших у своєму формфакторі. Щоправда, потрібно враховувати суттєво випираючий блок камер, який може трохи псувати враження. Зате модулі тут флагманські: 64-мегапіксельний перископ, 50-мегапіксельний ширик і 50-мегапіксельний основний сенсор. Фронтальна камера на кожному екрані — по 20 Мп.
За матеріалами:
ITsider.
