Вперше за 5 років Маск купив акції Tesla

Фондовий ринок
Ілон Маск уперше з лютого 2020 року знову придбав акції компанії Tesla, в якій він працює генеральним директором.
Про це повідомляє CNBC.
Згідно з поданими документами до Комісії з цінних паперів і бірж США, минулої п’ятниці Маск придбав 2,57 мільйона акцій за різними цінами на загальну суму близько 1 мільярда доларів США.
Трейдери сприйняли цю новину як вотум довіри до Tesla з боку генерального директора компанії.
Такі покупки є рідкістю для Маска, оскільки він востаннє купував близько 200 000 акцій вартістю близько 10 мільйонів доларів США 14 лютого 2020 року.
Це була його найбільша покупка за загальною її вартістю.
На фоні цієї новини у понеділок акції компанії зросли на 3,6% до 410,26 долара США, перевищивши ціну закриття 2024 року на понад 6 доларів США.
З моменту досягнення річного мінімуму на рівні 221,86 долара 4 квітня, акції компанії зросли на 85%.
Це вже другий рік поспіль, коли Tesla відновлюється після невдалого першого кварталу. Минулого року її акції впали на 29% за перші три місяці, а за підсумками 2024 року зросли на 63%.
За матеріалами:
Укрінформ
