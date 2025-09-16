0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попередні замовлення на iPhone 17 перевершили минулорічні на iPhone 16

Фондовий ринок
21
Попередні замовлення на iPhone 17 перевершили минулорічні на iPhone 16
Попередні замовлення на iPhone 17 перевершили минулорічні на iPhone 16
Компанія Apple нещодавно анонсувала оновлену серію смартфонів iPhone 17, де базова версія отримала значні покращення, які одразу підвищили її привабливість для покупців.
Читайте також
У базовому iPhone 17 з’явилася технологія з частотою оновлення екрану 120 Гц та мінімальний обсяг вбудованого сховища у 256 ГБ.
Ці зміни призвели до справжнього буму: обсяг передзамовлень на цю модель уже перевищив показники iPhone 16 на аналогічному етапі. Про це повідомив відомий аналітик Мін-Чі Куо, який відстежує тенденції на ринку гаджетів.
За даними Куо, Apple готується суттєво наростити обсяги виробництва всієї лінійки iPhone 17, охоплюючи версії Pro та Pro Max, у третьому кварталі 2025 року. Плануване зростання складе 25% порівняно з аналогічним періодом для iPhone 16 минулого року. Водночас терміни доставки для покупців збільшилися лише на один тиждень, що є чітким індикатором високого загального інтересу до цих трьох основних моделей серії.
Цього року Apple також випустила інноваційний надтонкий варіант iPhone Air, який викликав особливий ажіотаж. Аналітик зазначає, що компанія розширила плани щодо випуску цієї моделі аж на 200% у порівнянні з виробництвом iPhone 16 Plus торік. Куо підкреслює, що подібного стрибка в обсягах не спостерігалося в історії попередніх поколінь пристроїв, тому реальний масштаб попиту проявиться лише через певний час після старту масових продажів.
На завершення аналітик акцентує увагу на економічних наслідках такого успіху. Сильний старт з передзамовлень iPhone 17 має позитивно вплинути на фінансові показники Apple у третьому кварталі 2025 року, забезпечивши стабільне зростання доходів.
Однак, за словами Куо, реакція ринку на акції постачальників може виявитися стриманою: інвестори воліють утримуватися від надмірного оптимізму, очікуючи справжнього прориву в продуктовому циклі наступного року та потенційних переваг для всієї екосистеми постачальників.
Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Кредити в Україні

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems