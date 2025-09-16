ПриватБанк виставить на продаж стадіон «Дніпро-Арена» та футбольну базу в Дніпрі (фото)
ПриватБанк планує наприкінці вересня виставити на продаж через систему Prozorro.Продажі футбольний стадіон Дніпра — «Дніпро-Арена» (стадіон «Металург») та футбольну тренувальну базу в м. Дніпро.
Продаж одного з найбільших спортивних обʼєктів міста — стадіона «Дніпро-Арена» та футбольної учбово-тренувальної бази з критим полем проходитиме за прозорою та відкритою процедурою торгів.
«Дніпро-Арена» — футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, кількість місць — 31 003 глядачів, реконструйований та відкритий у 2008 році.
Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць. Біля стадіону розташовані автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів. Місцезнаходження майна: м. Дніпро, вул. Херсонська, 7.
Учбово-тренувальна база знаходиться в лісо-парковій зоні ж\м Придніпровськ м. Дніпро. Побудована в 1971 році, у 2010 проведена реконструкція.
До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, критий манеж з полем із штучного покриття і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-зала, кімната для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауна та душові. Місцезнаходження майна: м. Дніпро, пров. Михайла Дідевича, буд. 12 та 14.
Поділитися новиною
Також за темою
Попередні замовлення на iPhone 17 перевершили минулорічні на iPhone 16
ПриватБанк виставить на продаж стадіон «Дніпро-Арена» та футбольну базу в Дніпрі (фото)
Кабмін схвалив угоду про діяльність польського банку BGK в Україні
Alphabet вперше досягла ринкової капіталізації в $3 трлн
«Нова пошта» має намір відкрити банк з обмеженою ліцензією, — Гетманцев
Попит на іграшки Labubu охолов: акції Pop Mart втратили $13 млрд вартості