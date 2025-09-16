0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok

Фондовий ринок
22
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok.
Про це повідомляє Reuters.
За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, угода передбачає перехід TikTok під контроль американських власників, що дозволить додатку продовжити роботу у США.
Представник США з торгівлі Джеймісон Грір заявив, що дедлайн 17 вересня може бути трохи подовжений для фіналізації угоди. «Його не подовжили б без рамкової домовленості», — наголосив Бессент.
Читайте також
Минулого місяця Трамп заявив, що має потенційних покупців для TikTok, але допускав і нову паузу.
У Білому домі поки не прокоментували очікуване продовження. Водночас воно може свідчити про небажання адміністрації закривати застосунок, яким користуються близько 170 мільйонів американців.

Більше про угоду

24 квітня 2024 року колишній президент США Джо Байден підписав законопроєкт, спрямований на примусову зміну власника застосунку для обміну відео TikTok.
Його наступник Дональд Трамп пізніше неодноразово відкладав реалізацію цього закону, який вимагав продажу TikTok американським інвесторам. Проте угода зірвалася після запровадження нових тарифів у відносинах між США і Китаєм.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems