США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok.
Про це повідомляє Reuters.
За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, угода передбачає перехід TikTok під контроль американських власників, що дозволить додатку продовжити роботу у США.
Представник США з торгівлі Джеймісон Грір заявив, що дедлайн 17 вересня може бути трохи подовжений для фіналізації угоди. «Його не подовжили б без рамкової домовленості», — наголосив Бессент.
Минулого місяця Трамп заявив, що має потенційних покупців для TikTok, але допускав і нову паузу.
У Білому домі поки не прокоментували очікуване продовження. Водночас воно може свідчити про небажання адміністрації закривати застосунок, яким користуються близько 170 мільйонів американців.
Більше про угоду
24 квітня 2024 року колишній президент США Джо Байден підписав законопроєкт, спрямований на примусову зміну власника застосунку для обміну відео TikTok.
Його наступник Дональд Трамп пізніше неодноразово відкладав реалізацію цього закону, який вимагав продажу TikTok американським інвесторам. Проте угода зірвалася після запровадження нових тарифів у відносинах між США і Китаєм.
Поділитися новиною
Також за темою
США та Китай досягли рамкової угоди щодо TikTok
НБУ радить уряду ліквідувати ПІН Банк замість передачі «Укрпошті»
Вперше за 5 років Маск купив акції Tesla
Попередні замовлення на iPhone 17 перевершили минулорічні на iPhone 16
ПриватБанк виставить на продаж стадіон «Дніпро-Арена» та футбольну базу в Дніпрі (фото)
Кабмін схвалив угоду про діяльність польського банку BGK в Україні