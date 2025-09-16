НБУ радить уряду ліквідувати ПІН Банк замість передачі «Укрпошті» Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

НБУ радить уряду ліквідувати ПІН Банк замість передачі «Укрпошті»

Національний банк України радить уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого Першого інвестиційного банку (ПІН Банку), а не передавати його у підпорядкування АТ «Укрпошта». На думку регулятора, це дозволить уникнути накопичення ризиків та подальшого «проїдання» капіталу.

Про це йдеться у матеріалах до проєкту державного бюджету України на 2026 рік, передає «Інтерфакс-Україна».

«Сам банк є збитковим та порушує норматив регулятивного капіталу, не має бізнес-моделі та може бути використаний лише як ліцензія. Водночас НБУ зазначає про доцільність розгляду варіанту здачі ліцензії, щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та „проїдання“ капіталу», — йдеться в документі.

На думку НБУ, фінансовий стан «Укрпошти «є критичним. Зокрема, від 2022-го по 2024 рік отримано збиток у сумі 2,5 млрд грн, а капіталізація знизилася в 13 разів — з 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, що «створює реальні ризики дефолту компанії з боку кредиторів у проекції подальшого проїдання капіталу».

Згідно з оцінкою Нацбанку, необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року становить щонайменше 826 млн грн.

Довідка Finance.ua:

у лютому 2024 року Вищий антикорупційний суд конфіскував на користь держави 88,89% акцій ПІН Банку, що належали російському бізнесмену Євгену Гінеру;

запуск банку фінансової інклюзії залишається пріоритетною ціллю та завданням національного оператору зв’язку АТ «Укрпошта»;



Національний банк України готовий розглянути ініціативу Укрпошти про створення банку тільки після отримання всіх необхідних матеріалів. Натомість поки що держпідприємство обмежується лише заявами;



АТ «Укрпошта» до 1 січня 2026 року приведе свій капітал у відповідність до вимог Національного банку України без залучення коштів державного бюджету.



