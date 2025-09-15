Скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб заробити на новий iPhone (інфографіка) Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Скільки потрібно працювати в різних країнах, щоб заробити на новий iPhone (інфографіка)

Аналітики Tenscope порахували, скільки днів потрібно буде працювати в різних країнах, щоб заробити на новий iPhone 17 Pro на 265 ГБ.

Нагадаємо, у США його ціна стартує з $1099 до сплати податків, у Європі — від 1299 євро.

Читайте також У мережі з’явилися ціни та характеристики всієї лінійки iPhone 17

Індекс доступності складався виходячи із середньої зарплати.

Де найдовше працювати

Найскладніше жителям Індії — там потрібно пропрацювати і відкладати на новий Айфон 160 днів.

Також доведеться довго працювати фанатам Apple, які проживають на Філіппінах (101 день), у В’єтнамі (99 днів), Туреччині (89 днів) і Бразилії (77 днів).

Для США — потрібно 4 дні.

Найменше часу піде у громадян Люксембургу та Швейцарії, вони можуть заробити на iPhone 17 Pro всього за 3 дні.

Щодо України — її в рейтингу немає, але нагадаємо, що середня зарплата нині 25 тисяч грн у місяць. Це приблизно 600 дол.

Ще у 2017 році Apple негласно встановила «стандарт» ціни Pro-версій iPhone на рівні $999. Проте цього року порушиться сформована традиція через поступову відмову від мінімального обсягу пам’яті в 128 ГБ. За рахунок цього початкова ціна на iPhone 17 Pro виросте на ~100 доларів і становитиме 1099 доларів (~45 500 грн). Однак завдяки збільшенню базового сховища до 256 ГБ, ціна фактично відповідатиме iPhone 16 Pro.

Скільки коштують нові iPhone 17:

iPhone 17 — $799 (без змін);

iPhone 17 Air — $899-$949;

iPhone 17 Pro — $1099 (+$100);

iPhone 17 Pro Max — $1199 (без змін).

Раніше The Verge розповіли , чому базова модель iPhone може стати найкращим телефоном цього року для більшості людей.

Екран тепер із підтримкою 120 Гц і ProMotion . Максимальна яскравість зросла до 3000 ніт — це яскравіше, ніж у торішнього iPhone 16 Pro. Apple обіцяє, що дисплей утричі стійкіший до подряпин. Сам екран при цьому збільшився з 6.1 до 6.3 дюймів за рахунок більш тонких рамок.

. Максимальна яскравість зросла до 3000 ніт — це яскравіше, ніж у торішнього iPhone 16 Pro. Apple обіцяє, що дисплей утричі стійкіший до подряпин. Сам екран при цьому збільшився з 6.1 до 6.3 дюймів за рахунок більш тонких рамок. Нова 18-мегапіксельна фронтальна камера. Вона підтримує функцію Center Stage, яка дає змогу робити горизонтальні селфі, не повертаючи смартфон, і автоматично кадрувати групові знімки.

Вона підтримує функцію Center Stage, яка дає змогу робити горизонтальні селфі, не повертаючи смартфон, і автоматично кадрувати групові знімки. Прокачали і задню камеру. Ультраширік поєднали з основною 48 Мп камерою і встановили замість нього телевік з 2х-зумом.

Ультраширік поєднали з основною 48 Мп камерою і встановили замість нього телевік з 2х-зумом. 256 ГБ пам’яті в базі. Ходили чутки, що 256 ГБ ПЗП отримають лише прошки, але Apple розщедрилася і зробила це стандартом для всіх нових айфонів. При цьому ціна iPhone 17 залишилася колишньою — 799 доларів.

Покращена автономність і зарядка. 30 годин відтворення відео проти 22 годин в iPhone 16 і 27 годин в iPhone 16 Pro. До 50% смартфон тепер заряджається за 20 хвилин замість 30 хвилин.

Нагадаємо, із виходом нової серії iPhone 17 компанія Apple оновила лінійку смартфонів і прибрала зі свого сайту та офіційних магазинів чотири моделі: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Така практика відповідає стратегії Apple «in with the new, out with the old», яка дозволяє підтримувати актуальність асортименту.

Водночас у роздрібних продавців ще можуть залишатися обмежені запаси знятих з виробництва моделей, тому очікується зниження їхньої ціни.

Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.