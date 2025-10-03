Укрпочта запускает новый сервис для пользователей OLX
Покупатели на OLX смогут получить заказ через Укрпочту с наложенным платежом. Для этого необходимо выбрать Укрпочту в качестве способа доставки и активировать опцию «Оплата при получении».
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Отмечается, что большинство посылок прибывают за 1−2 дня. Для товаров стоимостью от 100 грн. и весом до 20 кг доставка будет бесплатной.
Оплата производится только после осмотра посылки. Денежные средства хранятся до момента подтверждения покупателем качества заказа. Продавец получает оплату на банковский счет сразу после платежа в отделении.
Запуск интеграции с OLX Доставкой стал частью стратегии компании по улучшению клиентского опыта. Среди новшеств — экспресс-окна для быстрой выдачи посылок без очередей и автоматизация логистических центров.
Напомним, Укрпочта снижает цены на доставку в США. Это решение дает украинским предпринимателям дополнительный шанс удержать экспорт, несмотря на новую торговую политику США, которая требует платить пошлину даже за товары стоимостью до $800. С 1 октября тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше.
Запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта».
