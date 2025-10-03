0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта запускает новый сервис для пользователей OLX

Личные финансы
32
Укрпочта запускает новый сервис для пользователей OLX
Укрпочта запускает новый сервис для пользователей OLX
Покупатели на OLX смогут получить заказ через Укрпочту с наложенным платежом. Для этого необходимо выбрать Укрпочту в качестве способа доставки и активировать опцию «Оплата при получении».
Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Отмечается, что большинство посылок прибывают за 1−2 дня. Для товаров стоимостью от 100 грн. и весом до 20 кг доставка будет бесплатной.
Оплата производится только после осмотра посылки. Денежные средства хранятся до момента подтверждения покупателем качества заказа. Продавец получает оплату на банковский счет сразу после платежа в отделении.
Запуск интеграции с OLX Доставкой стал частью стратегии компании по улучшению клиентского опыта. Среди новшеств — экспресс-окна для быстрой выдачи посылок без очередей и автоматизация логистических центров.
Читайте также
Напомним, Укрпочта снижает цены на доставку в США. Это решение дает украинским предпринимателям дополнительный шанс удержать экспорт, несмотря на новую торговую политику США, которая требует платить пошлину даже за товары стоимостью до $800. С 1 октября тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше.
Запуск банка финансовой инклюзии остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems