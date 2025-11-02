Путешествия «Укрзалізницею»: украинцы смогут проехать 3000 км поездом бесплатно Сегодня 08:31

Путешествия «Укрзалізницею»: украинцы смогут проехать 3000 км поездом бесплатно

"Укрзалізниця" приобщается к инициативе «зимняя поддержка», которую анонсировал президент Украины. Украинцы смогут бесплатно путешествовать на расстояние до 3000 километров.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Как отмечают в «Укрзалізниці», 3000 км — это расстояние путешествия туда и обратно по маршруту, который является самым длинным в Украине.

Читайте также Президент анонсировал новые выплаты для украинцев зимой

Ожидается, что программа поможет снизить нагрузку в пиковые периоды и поощрит украинцев путешествовать в другое время.

«Эта программа — важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок. Это — очень важно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли», — говорится в сообщении.

Finance.ua уже писал , что Владимир Зеленский анонсировал новую программу «зимней поддержки», которая будет похожа на прошлогоднюю, когда у всех украинцев была возможность потратить 1000 гривен на отдельные расходы.

Программа будет предусматривать прямую поддержку как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды.

Отдельно предусматривают программу для одиноких пожилых людей, многодетных семей, живущих в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.