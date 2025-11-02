Путешествия «Укрзалізницею»: украинцы смогут проехать 3000 км поездом бесплатно
"Укрзалізниця" приобщается к инициативе «зимняя поддержка», которую анонсировал президент Украины. Украинцы смогут бесплатно путешествовать на расстояние до 3000 километров.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Как отмечают в «Укрзалізниці», 3000 км — это расстояние путешествия туда и обратно по маршруту, который является самым длинным в Украине.
Ожидается, что программа поможет снизить нагрузку в пиковые периоды и поощрит украинцев путешествовать в другое время.
«Эта программа — важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок. Это — очень важно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли», — говорится в сообщении.
Finance.ua уже писал, что Владимир Зеленский анонсировал новую программу «зимней поддержки», которая будет похожа на прошлогоднюю, когда у всех украинцев была возможность потратить 1000 гривен на отдельные расходы.
Программа будет предусматривать прямую поддержку как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды.
Отдельно предусматривают программу для одиноких пожилых людей, многодетных семей, живущих в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе.
Поделиться новостью
Также по теме
В августе банки выдали украинцам ипотек на 1,4 млрд грн: в каких регионах больше всего
Путешествия «Укрзалізницею»: украинцы смогут проехать 3000 км поездом бесплатно
В Нацбанке ожидают замедление инфляции и ускорение роста экономики
В США будут фотографировать иностранцев на въезде и выезде для создания базы данных распознавания лиц
Threads добавит исчезающие публикации
Mondelez сократила до 50% расходов на маркетинг благодаря ИИ