0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Путешествия «Укрзалізницею»: украинцы смогут проехать 3000 км поездом бесплатно

75
Путешествия «Укрзалізницею»: украинцы смогут проехать 3000 км поездом бесплатно
Путешествия «Укрзалізницею»: украинцы смогут проехать 3000 км поездом бесплатно
"Укрзалізниця" приобщается к инициативе «зимняя поддержка», которую анонсировал президент Украины. Украинцы смогут бесплатно путешествовать на расстояние до 3000 километров.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Как отмечают в «Укрзалізниці», 3000 км — это расстояние путешествия туда и обратно по маршруту, который является самым длинным в Украине.
Читайте также
Ожидается, что программа поможет снизить нагрузку в пиковые периоды и поощрит украинцев путешествовать в другое время.
«Эта программа — важная составляющая системного государственного финансирования пассажирских перевозок. Это — очень важно и для всех железнодорожников, чтобы была уверенность в будущем отрасли», — говорится в сообщении.
Finance.ua уже писал, что Владимир Зеленский анонсировал новую программу «зимней поддержки», которая будет похожа на прошлогоднюю, когда у всех украинцев была возможность потратить 1000 гривен на отдельные расходы.
Читайте также
Программа будет предусматривать прямую поддержку как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные нужды.
Отдельно предусматривают программу для одиноких пожилых людей, многодетных семей, живущих в зонах боевых действий, некоторым другим группам в обществе.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems