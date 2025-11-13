0 800 307 555
Личные финансы
Согласно статье 21 Закона Украины «Об оплате труда», каждый работник имеет право получать заработную плату в соответствии с законодательством, коллективным договором и условиями трудового договора. Однако есть случаи, когда зарплата может быть ниже минимальной.

Когда зарплата может быть ниже минимальной

Как пояснили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда, это возможно, если работник:
  • не выполнил установленные нормы выработки;
  • допустил нехватку продукции;
  • по другим причинам, определенным законодательством, и эти причины произошли по его вине.

Запрет дискриминации в оплате труда

Закон запрещает какое-либо снижение размера оплаты труда по дискриминационным причинам. В частности, не допускается разница в оплате в зависимости от:
  • происхождения;
  • социального или имущественного положения;
  • расы, национальности, пола, языка;
  • политических или религиозных убеждений;
  • членства в профсоюзе;
  • рода занятий или места жительства.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Государственную службу статистики сообщал, что в сентябре средняя зарплата штатных работников в Украине составила 26 623 грн, превысив августовский показатель на 712 грн или 2,7% (25 911 грн). Традиционно работники сферы информации и телекоммуникаций имеют самые высокие доходы в Украине — 64 330 грн. Педагоги же получают меньше всех — 16 901 грн.
Размер минимальной зарплаты в 2025 году составляет 8000 грн в течение всего года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
