В каких случаях зарплата может быть меньше минимальной — объяснения Гоструда
Согласно статье 21 Закона Украины «Об оплате труда», каждый работник имеет право получать заработную плату в соответствии с законодательством, коллективным договором и условиями трудового договора. Однако есть случаи, когда зарплата может быть ниже минимальной.
Когда зарплата может быть ниже минимальной
Как пояснили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда, это возможно, если работник:
- не выполнил установленные нормы выработки;
- допустил нехватку продукции;
- по другим причинам, определенным законодательством, и эти причины произошли по его вине.
Запрет дискриминации в оплате труда
Закон запрещает какое-либо снижение размера оплаты труда по дискриминационным причинам. В частности, не допускается разница в оплате в зависимости от:
- происхождения;
- социального или имущественного положения;
- расы, национальности, пола, языка;
- политических или религиозных убеждений;
- членства в профсоюзе;
- рода занятий или места жительства.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Государственную службу статистики сообщал, что в сентябре средняя зарплата штатных работников в Украине составила 26 623 грн, превысив августовский показатель на 712 грн или 2,7% (25 911 грн). Традиционно работники сферы информации и телекоммуникаций имеют самые высокие доходы в Украине — 64 330 грн. Педагоги же получают меньше всех — 16 901 грн.
Размер минимальной зарплаты в 2025 году составляет 8000 грн в течение всего года.
Поделиться новостью
Также по теме
Стратегии в крипте: что выбрать, чтобы зарабатывать — мнение эксперта
В каких случаях зарплата может быть меньше минимальной — объяснения Гоструда
Сезонная работа в Чехии: где и сколько можно заработать перед Рождеством
Земля или недвижимость: какой актив наиболее выгоден для инвестирования
Можно ли выключать бойлер на ночь
Могут ли предприниматели выехать за границу легально (детали)