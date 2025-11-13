В каких случаях зарплата может быть меньше минимальной — объяснения Гоструда Сегодня 16:06 — Личные финансы

В каких случаях зарплата может быть меньше минимальной — объяснения Гоструда

Согласно статье 21 Закона Украины «Об оплате труда», каждый работник имеет право получать заработную плату в соответствии с законодательством, коллективным договором и условиями трудового договора. Однако есть случаи, когда зарплата может быть ниже минимальной.

Когда зарплата может быть ниже минимальной

Как пояснили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда, это возможно, если работник:

не выполнил установленные нормы выработки;

допустил нехватку продукции;

по другим причинам, определенным законодательством, и эти причины произошли по его вине.

Запрет дискриминации в оплате труда

Закон запрещает какое-либо снижение размера оплаты труда по дискриминационным причинам. В частности, не допускается разница в оплате в зависимости от:

происхождения;

социального или имущественного положения;

расы, национальности, пола, языка;

политических или религиозных убеждений;

членства в профсоюзе;

рода занятий или места жительства.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Государственную службу статистики сообщал , что в сентябре средняя зарплата штатных работников в Украине составила 26 623 грн, превысив августовский показатель на 712 грн или 2,7% (25 911 грн). Традиционно работники сферы информации и телекоммуникаций имеют самые высокие доходы в Украине — 64 330 грн. Педагоги же получают меньше всех — 16 901 грн.

Размер минимальной зарплаты в 2025 году составляет 8000 грн в течение всего года.

