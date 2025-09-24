Пенсионная реформа: какие законы готовят в 2025 году
Кабинет Министров планирует внедрить единую прогнозируемую пенсионную систему. Она должна установить прямую связь между страховыми взносами, продолжительностью их уплаты и размером пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированный в парламенте (№ 14069).
Цель реформ — создать более справедливую и финансово устойчивую систему, которая будет стимулировать официальную уплату взносов и уменьшит дисбалансы в пенсионном обеспечении.
Основные изменения
Новая модель предполагает переход от специальных пенсий к профессиональным, а также введение обязательной накопительной системы. Она станет дополнением к солидарной и обеспечит большую прозрачность и предсказуемость выплат.
Законодательные инициативы направлены на усовершенствование механизмов расчета пенсий и учета пенсионных прав. Отдельно планируется принятие законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении.
Шаги в 2025 и 2026 годах
До конца 2025 года правительство подаст в парламент несколько законопроектов:
- относительно накопительной пенсионной системы;
- изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
- усовершенствование учета пенсионных прав и профессиональных программ;
- о выплате пенсий и пожизненного денежного содержания судьям в отставке.
В 2026 году планируется усовершенствовать механизмы расчета пенсий. По расчетам правительства, для 5 миллионов украинцев пенсия будет составлять не менее 4000 гривен.
Читайте также: Пенсионная реформа в странах Европы: что стоит знать, если вы украинец
Напомним, ранее Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи. Среди ключевых приоритетов обновления пенсионной системы, в частности:
- солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;
- трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;
- введение обязательной накопительной системы.
