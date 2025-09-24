Пенсионная реформа: какие законы готовят в 2025 году Сегодня 11:03 — Личные финансы

Кабинет Министров планирует внедрить единую прогнозируемую пенсионную систему. Она должна установить прямую связь между страховыми взносами, продолжительностью их уплаты и размером пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированный в парламенте (№ 14069 ).

Цель реформ — создать более справедливую и финансово устойчивую систему, которая будет стимулировать официальную уплату взносов и уменьшит дисбалансы в пенсионном обеспечении.

Основные изменения

Новая модель предполагает переход от специальных пенсий к профессиональным, а также введение обязательной накопительной системы. Она станет дополнением к солидарной и обеспечит большую прозрачность и предсказуемость выплат.

Законодательные инициативы направлены на усовершенствование механизмов расчета пенсий и учета пенсионных прав. Отдельно планируется принятие законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении.

Шаги в 2025 и 2026 годах

До конца 2025 года правительство подаст в парламент несколько законопроектов:

относительно накопительной пенсионной системы;

изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

усовершенствование учета пенсионных прав и профессиональных программ;

о выплате пенсий и пожизненного денежного содержания судьям в отставке.

В 2026 году планируется усовершенствовать механизмы расчета пенсий. По расчетам правительства, для 5 миллионов украинцев пенсия будет составлять не менее 4000 гривен.

Напомним, ранее Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи. Среди ключевых приоритетов обновления пенсионной системы, в частности:

солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;

трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;

введение обязательной накопительной системы.

