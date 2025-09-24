0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пенсионная реформа: какие законы готовят в 2025 году

Личные финансы
50
Пенсионная реформа: какие законы готовят в 2025 году
Пенсионная реформа: какие законы готовят в 2025 году
Кабинет Министров планирует внедрить единую прогнозируемую пенсионную систему. Она должна установить прямую связь между страховыми взносами, продолжительностью их уплаты и размером пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Программы деятельности Кабинета министров Украины, зарегистрированный в парламенте (№ 14069).
Цель реформ — создать более справедливую и финансово устойчивую систему, которая будет стимулировать официальную уплату взносов и уменьшит дисбалансы в пенсионном обеспечении.

Основные изменения

Новая модель предполагает переход от специальных пенсий к профессиональным, а также введение обязательной накопительной системы. Она станет дополнением к солидарной и обеспечит большую прозрачность и предсказуемость выплат.
Законодательные инициативы направлены на усовершенствование механизмов расчета пенсий и учета пенсионных прав. Отдельно планируется принятие законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении.

Шаги в 2025 и 2026 годах

До конца 2025 года правительство подаст в парламент несколько законопроектов:
  • относительно накопительной пенсионной системы;
  • изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
  • усовершенствование учета пенсионных прав и профессиональных программ;
  • о выплате пенсий и пожизненного денежного содержания судьям в отставке.
В 2026 году планируется усовершенствовать механизмы расчета пенсий. По расчетам правительства, для 5 миллионов украинцев пенсия будет составлять не менее 4000 гривен.

Читайте также: Пенсионная реформа в странах Европы: что стоит знать, если вы украинец

Напомним, ранее Минсоцполитики анонсировало обновление пенсионной реформы и соцпомощи. Среди ключевых приоритетов обновления пенсионной системы, в частности:
  • солидарная система будет предусматривать гарантированные выплаты по возрасту с прямой связью между ЕСВ, продолжительностью уплаты взносов и размером пенсии;
  • трансформация специальных пенсий в профессиональные с тремя составляющими: базовой выплатой, вариативной частью и профессиональной надбавкой из разных источников финансирования;
  • введение обязательной накопительной системы.
По материалам:
РБК-Україна
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems