За семь лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллион Сегодня 21:08

За семь лет количество пенсионеров в Украине уменьшилось на миллион

По данным ПФУ, сейчас в Украине около 10,3 млн пенсионеров — это более чем на 400 тысяч меньше, чем было в начале полномасштабного вторжения россии и на 1 млн меньше, чем семь лет назад.

Журналисты издания «Слово и дело» решили проанализировать, как в Украине изменялось количество получателей пенсии до и во время войны.

На декабрь 2018 года в Украине насчитывалось 11 млн 352 тыс. пенсионеров. Такие данные публикует Пенсионный фонд. К концу 2019 года их количество составляло 11 млн 299 тыс., а по состоянию на конец 2020 года — 11 млн 146 тыс.

Начиная с 2021 года, тенденция уменьшения количества пенсионеров стала более выраженной — в декабре их количество составляло уже 10 млн 881 тыс. человек. За первый год вторжения цифра изменилась не существенно — 10 млн 718 тыс. пенсионеров по состоянию на декабрь 2022 года.

Однако в течение 2023 года количество людей пенсионного возраста в Украине уменьшилось до 10 млн 552 тыс. В 2024 году данные были следующими: 10 млн 348 тыс. пенсионеров по состоянию на декабрь.

Читайте также 43 года стажа: сколько реально получает пенсионер в 2025 году

По данным ПФУ, в 2025 году в марте официально было зарегистрировано 10 млн 347 тыс. пенсионеров, тогда как по состоянию на июнь их количество уменьшилось до 10 млн 333 тыс. человек.

Таким образом, можно подытожить, что за семь лет в Украине количество населения пенсионного возраста уменьшилось на 1 миллион.

Справка Finance.ua:

правительство в проекте госбюджета на следующий год подтвердило планы ежегодной индексации пенсий — она должна состояться 1 марта 2026 года. В то же время предусмотренный размер минимальной пенсии вырастет до 2564 гривен.

весной 2025 года произошла плановая индексация пенсий — выплаты выросли более чем для 10 миллионов украинцев. Средний размер пенсии после индексации составляет 6345 грн;

в то же время, по данным Опендатабот, четверть пенсионеров получают пенсию, размер которой меньше 3 тысяч гривен;

средняя пенсия 5 из 6 пенсионеров была ниже фактического прожиточного минимума, что означает, что большинство пенсионеров в Украине живут за чертой бедности.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.